新聞提要■AI即將取代現有職場人力的危機日益加深,一份調查顯示,就連執行長的工作也可能被AI替代,但這些老闆們卻覺得這不是壞事。

精句選粹■Nearly half of CEOs believe AI could replace their own jobs, says new poll—and 47% say that’s a good thing.

人工智慧(AI)浪潮來襲,將取代職場人力的說法應運而生,甚至連老闆的飯碗也可能受影響,但調查顯示,這些企業高層並不太擔憂。

最新線上教育平台edX在9月公布報告,將近一半、約49%的執行長表示,AI可能取代他們「大部分」或甚至「全部」的工作。值得一提的是,47%的執行長甚至認為這可能是一件好事。

該份報告調查美國1,600名全職勞工,其中800名受訪者企業高層和執行長,另800人則為一般員工。

edX創辦人阿加瓦爾(Anant Agarwal)指出,這反映一個非常開明的觀點,「顯然多數的企業高層認為,AI即將帶來變革。這不會只是曇花一現,人們相信這是很大的改變,程度可能會多過於網路帶來的影響」。

AI協助處理瑣碎任務

同時身為麻省理工學院(MIT)電機工程學教授的阿加瓦爾表示,他自己擔任edX執行長期間,大約有8成時間都花在平淡瑣碎的任務上,例如一再重複呈現的報告,或是透過不同的方式向很多人講述同一件事。

一些專家認為,AI可能會取代這些例行的任務,還可以協助執行長處理其他的職責,例如分析市場數據以及腦力激盪出提升企業營運的方式。

優秀CEO應具備軟技能

阿加瓦爾提到,AI難以勝任一些優秀執行長應該具備「軟技能(Soft Skills)」,例如「批判思考、遠見、創意、團隊合作、協調工作、啟發人心、聆聽與觀察的能力」。

他指出,這也代表人類老闆將會持續存在,只是不久後他們的工作內容可能會有極大不同,隨著這些一般的任務委由AI執行後,執行長們就可聚焦於其他的事,像是「企業願景、規劃關於新產品和銷售的業務」。

隨著AI時代來臨,工作內容改變的不只是企業高層,員工也同樣面臨變革。根據edX調查,企業高層普遍認為,目前員工現有的技能中,有49%的技能到2025年將不再有意義,並認為47%的員工尚未對此工作趨勢作好準備。

然而,在該份調查裡,員工對此卻有截然不同的看法。這群人之中僅2成的受訪者表示AI可能取代「大部分」或「全部」的工作。

企業高層提到,他們已試圖聘請具備AI技術的新員工,87%的受訪者提到目前很難找到這類人力。

今年7月,CNBC報導美國僱主對AI人才的需求正在增長,該職位的平均年薪高達14.6萬美元以上。不過,僅24%的勞工向edX表示,自己正在學習關於目前工作的最新AI技能,39%的人指出,他們在明年以前可能辭職,尋找有更多AI學習機會的工作。

值得注意的是,該調查顯示62%的Z世代受訪者表示自己正在學習新的AI技能,藉此取得職場優勢。

阿加瓦爾強調,這樣的策略應會奏效,「我不擔憂AI會搶走我的工作。但坦白說,我反而擔憂其他更快具備AI技能的人…會使我飯碗不保。」