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新聞提要■AI即將取代現有職場人力的危機日益加深，一份調查顯示，就連執行長的工作也可能被AI替代，但這些老闆們卻覺得這不是壞事。

精句選粹■Nearly half of CEOs believe AI could replace their own jobs, says new poll—and 47% say that’s a good thing.

人工智慧（AI）浪潮來襲，將取代職場人力的說法應運而生，甚至連老闆的飯碗也可能受影響，但調查顯示，這些企業高層並不太擔憂。

最新線上教育平台edX在9月公布報告，將近一半、約49％的執行長表示，AI可能取代他們「大部分」或甚至「全部」的工作。值得一提的是，47％的執行長甚至認為這可能是一件好事。

該份報告調查美國1,600名全職勞工，其中800名受訪者企業高層和執行長，另800人則為一般員工。

edX創辦人阿加瓦爾（Anant Agarwal）指出，這反映一個非常開明的觀點，「顯然多數的企業高層認為，AI即將帶來變革。這不會只是曇花一現，人們相信這是很大的改變，程度可能會多過於網路帶來的影響」。

AI協助處理瑣碎任務

同時身為麻省理工學院（MIT）電機工程學教授的阿加瓦爾表示，他自己擔任edX執行長期間，大約有8成時間都花在平淡瑣碎的任務上，例如一再重複呈現的報告，或是透過不同的方式向很多人講述同一件事。

一些專家認為，AI可能會取代這些例行的任務，還可以協助執行長處理其他的職責，例如分析市場數據以及腦力激盪出提升企業營運的方式。

優秀CEO應具備軟技能

阿加瓦爾提到，AI難以勝任一些優秀執行長應該具備「軟技能（Soft Skills）」，例如「批判思考、遠見、創意、團隊合作、協調工作、啟發人心、聆聽與觀察的能力」。

他指出，這也代表人類老闆將會持續存在，只是不久後他們的工作內容可能會有極大不同，隨著這些一般的任務委由AI執行後，執行長們就可聚焦於其他的事，像是「企業願景、規劃關於新產品和銷售的業務」。

隨著AI時代來臨，工作內容改變的不只是企業高層，員工也同樣面臨變革。根據edX調查，企業高層普遍認為，目前員工現有的技能中，有49％的技能到2025年將不再有意義，並認為47％的員工尚未對此工作趨勢作好準備。

然而，在該份調查裡，員工對此卻有截然不同的看法。這群人之中僅2成的受訪者表示AI可能取代「大部分」或「全部」的工作。

企業高層提到，他們已試圖聘請具備AI技術的新員工，87％的受訪者提到目前很難找到這類人力。

今年7月，CNBC報導美國僱主對AI人才的需求正在增長，該職位的平均年薪高達14.6萬美元以上。不過，僅24％的勞工向edX表示，自己正在學習關於目前工作的最新AI技能，39％的人指出，他們在明年以前可能辭職，尋找有更多AI學習機會的工作。

值得注意的是，該調查顯示62％的Z世代受訪者表示自己正在學習新的AI技能，藉此取得職場優勢。

阿加瓦爾強調，這樣的策略應會奏效，「我不擔憂AI會搶走我的工作。但坦白說，我反而擔憂其他更快具備AI技能的人…會使我飯碗不保。」