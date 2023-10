新聞提要■這次美國汽車工人聯合會(UAW)與底特律三大汽車業者的勞資談判,除了大幅調整薪資外,另一個訴求重點就是每周工作四天,工時從40個小時縮減到32個小時。

精句選粹■The UAW is calling for the introduction of a four-day, 32-hour workweek, at the same rate of pay, and overtime pay for anything beyond that.

成千上萬名的美國汽車工人聯合會工人(United Auto Workers,簡稱UAW)正在美國各地工廠進行罷工,以對抗底特律三大汽車製造公司,分別是福特、通用和Stellantis。

儘管談判桌上最主要的議題是調整薪資(工會提議未來四年薪資增加40%),但另一個訴求的重點就是實行一項新興且引人注目的制度,將每周工作日從五天減為四天、工時從40小時降到32個小時,如果超過該時數,資方必須支付加班費。

UAW主席費恩(Shawn Fain)先前在臉書直播活動中表示:「我們的成員每周工作60、70甚至80個小時,只是為了糊口。那不是生活,而是勉強維持生計,這種情況需要改變。」

要求每周工時32小時的提案雖然看來深具理想性,但汽車工人在推動美國每周工作制度上卻有很長的歷史。

縮短工時訴求已逾百年

康奈爾大學工業和勞工關係布法羅合作實驗室(Industrial and Labor Relations Buffalo Co-Lab)主任、前國家勞工關係委員會律師克萊頓(Cathy Creighton)指出,汽車工會企圖減少工作天數已有超過100年的時間了。

1926年福特汽車公司的汽車工人是最早採納每周工作五天、40小時制度的人,當時人們經常每周工時超過100小時。到了1938年,《公平勞工標準法》將每周工作時數減到44小時,兩年後又再度降至40小時。與此同時,UAW勢力在1930年代逐漸壯大,包括1937年一場歷史性的「靜坐」罷工,當時通用汽車同意承認該工會為汽車工人的談判代理人,這一勝利促使UAW會員人數因此激增。

到了1940年,工會團體表示將會持續努力實現每周工作30小時的目標,華斯理安大學社會學家卡特勒(Jonathan Cutler)接受媒體訪問時表示,儘管汽車工人在當時曾普遍支持該一想法,不過UAW領導層最後在談判桌上還是撤銷這一提案。

近年來,縮短工作天數與時數制度再度引發關注,因為外國政府、企業辦公室甚至美國立法者都認為它是減輕工作壓力和提高生產力的解決方案。特別是最近在全球國家的一些實驗,的確對工人和企業都造成正面的影響。

今天UAW罷工的強大勢力,代表著約146,000名工人,可能會對其他行業的工時制度帶來重大影響。

克萊頓表示,這項提議將促使大眾開始思考每周工作四天是合適的工作制度。他們有一個大平台,可以讓外界知道,這是他們的成員為之罷工的事情。為了罷工,而將自己的工作生活置於風險之中是一件大事。

UAW談判 恐難有進展

然而每周工作32小時的談判可能只是象徵性意義。許多勞工專家認為,UAW提出的縮減工時提案可能不會在這次談判中獲得太大進展。克萊頓解釋,一旦加薪問題獲得解決,縮減工時的提案可能會被撤回。

罷工進行迄今,工會與汽車公司在關鍵問題上仍然存在很大分歧。除了加薪40%,UAW還提議取消工資分層制度、恢復生活費調整、以及其他職場安全保護措施、回歸傳統年金制度、改善退休和家庭假期等福利。