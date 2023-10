新聞提要■威尼斯明年起將向一日遊旅客收取5歐元觀光稅,協助緩解旅遊過度問題。

精句選粹■Italian authorities have given their final approval for a trial period in which visitors will be required to pay 5 euros a day to enter Venice’s historic centre.

水都威尼斯被美國地理雜誌評為「一生必去的50個景點」之一,每年吸引多達數百萬名旅客造訪。威尼斯長久以來飽受旅遊過度(overtourism)所苦,主管機關日前終於批准研議多年的觀光稅,明年起將向一日遊旅客收取5歐元(約5.38美元)「入城費」,成為全球第一個對快閃旅客徵稅的城市。

威尼斯市議會9月通過,自明年春季起,不過夜的旅客必須繳納5歐元稅金。主管機關將挑選30個觀光旺日試行,包括春季的連假周末、嘉年華會期間,以及夏季周末,確切日期將在稍晚公布。

威尼斯市長布魯納羅(Luigi Brugnaro)透過社群平台X(前身為推特)表示,入城費還不是永久措施,打算先選擇30天進行試驗。「我們將秉持著謙遜的態度試行這項計畫,盡力避免讓任何人遭受損害。」

市議會在聲明稿表示,徵稅的目的是希望減少特定期間一日遊的觀光客人潮。凡是14歲以上進入威尼斯舊城的所有旅客,都得繳納入城費,並且在網路上預約進城。過夜的旅客已繳交觀光稅,所以不再額外課稅。其他免徵的對象還包括當地居民、通勤者,和參加體育活動者。

威尼斯早在2019年就開始討論收取入城費,作為緩和旅遊過度的措施之一,但疫情讓計畫中斷。當地居民批評旅遊過度推高物價,並將城市變成充斥紀念品的主題樂園。

威尼斯舊城區的居民大約5萬人,2019年到威尼斯觀光的旅客多達550萬人,許多人是搭乘巨型遊輪到訪,在著名運河和聖馬可廣場拍照打卡,短暫停留後就離開。

快閃旅客占比近75%

歐洲新聞台(Euronews)估計,威尼斯的「快閃」旅客占整體比率將近75%,對當地觀光經濟的貢獻還不到20%。

負責觀光事務的市議會議員文圖里尼(Simone Venturini)表示,威尼斯體認到在當地居民與觀光客之間尋找新平衡的急迫性,故決定成為全球先驅,向一日遊旅客課稅。

文圖里尼說:「在特定日期和期間,我們需要創新手法管理客流量,減少快閃旅客人數。」他強調,「觀光管理是威尼斯未來優先要務,威尼斯會一直對每一個人敞開大門。」

文圖里尼認為,威尼斯不會是最後一個對一日遊旅客課稅的城市,相信許多充斥著快閃觀光客的其他歐洲城市,正在觀察威尼斯的新政策,評估採行相似措施的可行性。

徵稅恐難緩解過度旅遊

然而瑞士洛桑飯店管理學院研究員楚卡諾娃(Tatyana Tsukanova)指出,研究顯示,單靠稅金和罰款並不足以解決過度旅遊問題。他以不丹為例,去年重啟國門的不丹向觀光客收取每日200美元稅金,希望吸引「優質但低量」的旅客。不丹政府9月宣布將稅金砍半。

相較於不丹以價制量的策略成效超出預期,威尼斯5歐元的稅金或許不足以讓觀光客打退堂鼓。德州律師維那柯塔(Kumar Vinnakota)表示,全球許多城市都設有旅遊稅或遊客稅,他不會因為5歐元就打消造訪威尼斯的念頭。