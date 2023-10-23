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新聞提要■烏克蘭幅員遼闊的玉米田和牛隻的糞便，都是可產出生質甲烷的「黃金」。

精句選粹■In the middle of a Ukrainian cornfield, one business is making energy out of something this country has in abundance: Farm waste.

在烏克蘭正積極發展一項能源事業，其原料在該國廣大的田野間隨處可得，就是牛糞等農業廢棄物。

在基輔以北的地區，一家當地農業公司Gals Agro正透過分解動物糞便、稻桿、玉米殼等，生產名為生質甲烷（biomethane）的能源，得到的燃料氣體可以直接注入烏克蘭的天然氣網路，供應數萬戶家庭。

農業廢棄物變綠能

此計畫是烏克蘭積極發展能源產業的前哨站，試圖利用該國龐大農業所產生的廢棄物取得綠色能源，有助於開拓俄羅斯以外的能源供應，促進與歐洲更緊密的連結，也讓飽受戰爭衝擊的烏克蘭經濟更多元化。

今年稍早，烏克蘭與歐盟達成提升生質甲烷的產能與使用的策略夥伴協議。據烏克蘭生質能源協會資料，目標2040年以前，該國農業廢棄物產生的能源可達戰前國內天然氣消耗量的三分之一，並成歐盟主要供應國。

Gals Agro共同創辦人暨執行長克拉夫丘克（Serhii Kravchuk）表示，「這個國家擁有發展生質氣體無限的潛能。這場戰爭也凸顯出烏克蘭如果想要分散自身能源供應和經濟，就需要更多這類工廠。」

然而，烏克蘭擴展生質能源的雄心壯志也面臨挑戰。企業界表示，投資人對於相關計畫出資意興闌珊，因為在戰爭期間，烏國的能源基礎建設時常成為俄羅斯攻擊目標。

有鑑全球在尋求更環保燃料，生質氣體已獲得外界愈來愈多關注。烏克蘭對生質能源的投入，將是評估該行業發展速度和普及度的觀察指標。能源巨擘如英國石油（BP）、殼牌（Shell）近期都在該領域進行併購，美國等其他國家也都就生質能源產業提供補助。

烏克蘭生質能源協會指出，至少十家烏克蘭企業在興建生質甲烷廠房或正在籌備建廠，主要是獲得政府的扶持以及看好這是增加收入的機會。

眼見潔淨能源需求日益增加，Gals Agro在俄烏戰爭之前已展開生質甲烷計畫。即便俄羅斯軍隊僅在6英里外，該公司仍持續建造廠房，並自今年4月開始向烏克蘭網路輸氣。

在Gals Agro廠房，一輛輛的卡車運來牛糞和玉米殼，倒入地下大槽中，隨後將送往消化槽（Digester），每個消化槽擁有2萬立方公尺棕色碎泥。每年該廠需要多達5,600公噸牛糞、2,400葵花籽油渣和其他農業廢棄物作為原料。

環保能源供民生、運輸

生質甲烷被視為環保能源，歸因於原料來自植物等再利用的有機物質，而且還可成為控制甲烷的產品，否則植物廢棄物腐爛產生的甲烷，也是排放至空氣中的溫室氣體。

投資銀行Longspur Capital Markets分析師弗賽斯（Adam Forsyth）提到，除了國內民生使用之外，運輸業對生質甲烷的需求也相當旺盛，尤其是貨輪，因電池無法儲存足夠能源以供應長途航程。

烏克蘭為全球最大葵花籽油出口國，也是全球最大玉米、小麥產地之一，擁有豐沛農產廢棄物，也就是生質甲烷原料，另烏克蘭也在尋找新能源。

先前烏克蘭仰賴俄羅斯供應的天然氣，但自從2014年俄國併吞克里米亞後，烏克蘭就停止使用俄氣。因此，烏國政府期盼能加強能源獨立，並且供應甲烷至歐盟。

烏克蘭政府矢志未來一年生產多達218億立方公尺的生質甲烷，但未給予明確時間表。俄烏戰爭前，烏克蘭一年消耗天然氣約300億立方公尺。