新聞提要■烏克蘭幅員遼闊的玉米田和牛隻的糞便,都是可產出生質甲烷的「黃金」。

精句選粹■In the middle of a Ukrainian cornfield, one business is making energy out of something this country has in abundance: Farm waste.

在烏克蘭正積極發展一項能源事業,其原料在該國廣大的田野間隨處可得,就是牛糞等農業廢棄物。

在基輔以北的地區,一家當地農業公司Gals Agro正透過分解動物糞便、稻桿、玉米殼等,生產名為生質甲烷(biomethane)的能源,得到的燃料氣體可以直接注入烏克蘭的天然氣網路,供應數萬戶家庭。

農業廢棄物變綠能

此計畫是烏克蘭積極發展能源產業的前哨站,試圖利用該國龐大農業所產生的廢棄物取得綠色能源,有助於開拓俄羅斯以外的能源供應,促進與歐洲更緊密的連結,也讓飽受戰爭衝擊的烏克蘭經濟更多元化。

今年稍早,烏克蘭與歐盟達成提升生質甲烷的產能與使用的策略夥伴協議。據烏克蘭生質能源協會資料,目標2040年以前,該國農業廢棄物產生的能源可達戰前國內天然氣消耗量的三分之一,並成歐盟主要供應國。

Gals Agro共同創辦人暨執行長克拉夫丘克(Serhii Kravchuk)表示,「這個國家擁有發展生質氣體無限的潛能。這場戰爭也凸顯出烏克蘭如果想要分散自身能源供應和經濟,就需要更多這類工廠。」

然而,烏克蘭擴展生質能源的雄心壯志也面臨挑戰。企業界表示,投資人對於相關計畫出資意興闌珊,因為在戰爭期間,烏國的能源基礎建設時常成為俄羅斯攻擊目標。

有鑑全球在尋求更環保燃料,生質氣體已獲得外界愈來愈多關注。烏克蘭對生質能源的投入,將是評估該行業發展速度和普及度的觀察指標。能源巨擘如英國石油(BP)、殼牌(Shell)近期都在該領域進行併購,美國等其他國家也都就生質能源產業提供補助。

烏克蘭生質能源協會指出,至少十家烏克蘭企業在興建生質甲烷廠房或正在籌備建廠,主要是獲得政府的扶持以及看好這是增加收入的機會。

眼見潔淨能源需求日益增加,Gals Agro在俄烏戰爭之前已展開生質甲烷計畫。即便俄羅斯軍隊僅在6英里外,該公司仍持續建造廠房,並自今年4月開始向烏克蘭網路輸氣。

在Gals Agro廠房,一輛輛的卡車運來牛糞和玉米殼,倒入地下大槽中,隨後將送往消化槽(Digester),每個消化槽擁有2萬立方公尺棕色碎泥。每年該廠需要多達5,600公噸牛糞、2,400葵花籽油渣和其他農業廢棄物作為原料。

環保能源供民生、運輸

生質甲烷被視為環保能源,歸因於原料來自植物等再利用的有機物質,而且還可成為控制甲烷的產品,否則植物廢棄物腐爛產生的甲烷,也是排放至空氣中的溫室氣體。

投資銀行Longspur Capital Markets分析師弗賽斯(Adam Forsyth)提到,除了國內民生使用之外,運輸業對生質甲烷的需求也相當旺盛,尤其是貨輪,因電池無法儲存足夠能源以供應長途航程。

烏克蘭為全球最大葵花籽油出口國,也是全球最大玉米、小麥產地之一,擁有豐沛農產廢棄物,也就是生質甲烷原料,另烏克蘭也在尋找新能源。

先前烏克蘭仰賴俄羅斯供應的天然氣,但自從2014年俄國併吞克里米亞後,烏克蘭就停止使用俄氣。因此,烏國政府期盼能加強能源獨立,並且供應甲烷至歐盟。

烏克蘭政府矢志未來一年生產多達218億立方公尺的生質甲烷,但未給予明確時間表。俄烏戰爭前,烏克蘭一年消耗天然氣約300億立方公尺。