新聞提要■南美小國蓋亞那靠產油和出口經濟大噴發,躍為全球成長最快經濟體,預估五年後成長率破100%,但油價波動及政治風險會是罩門。

精句選粹■The world’s fastest-growing economy is on track for more than 100% growth, largely fueled by profits from its oil production and export sector.

當今全球成長最快的經濟體,不是印度也不是中國,而是人口僅80萬的南美小國蓋亞那(Guyana),拜出產「黑金」石油與能源出口所賜,經濟呈現爆炸性成長,預估五年後的2028年,經濟產出甚至增長超過1倍。

去年GDP成長62.3%

國際貨幣基金(IMF)日前公布國內生產毛額(GDP)預測,今年底前蓋亞那的經濟成長率可達38%,以「極快」的速度擴張。根據IMF資料,蓋亞那去年GDP成長率62.3%,居全球之冠。

惠譽解決方案(Fitch Solutions)旗下研究部門BMI的拉美國家風險主管特拉漢(Andrew Trahan),看好蓋亞那今年再度榮膺全球成長最快經濟體,至少未來二年都可保有這個頭銜。

特拉漢指出,「蓋亞那今年繼續迎來爆炸性成長。」他預期五年後,蓋亞那的實質GDP成長率高達115%。

BMI預測,美國石油巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)領軍的財團,在蓋亞那史塔布洛克區塊(Stabroek Block)海床開墾的新油田啟用後,到了2027年,蓋亞那原油日產量從今年的39萬桶暴增到100萬桶以上。

埃克森美孚指出,位在蓋亞那大西洋沿岸的史塔布洛克區塊離岸油田,面積約660萬英畝,石油蘊藏量估計達110億桶。

BMI的特拉漢表示:「蓋亞那近年接連發現新油田,石油產量快速擴張,可望帶動這個國家經濟持續強勁成長。」他還提到,油產量提高有助增強蓋亞那的淨出口。

蓋亞那開發的油田三分之一已經投產,石油產量暴增;不僅如此,非石油部門也隨著資金湧入運輸、房市、人力資本而獲得提振。IMF報告特別提到,蓋亞那的農業、礦業、採石業也表現不俗。

蓋亞那的能源出口增強,加上投資熱絡、出現新的就業機會及政府收入增加的外溢效益,點燃這個南美小國的成長動能。

經濟展望仍面臨風險

但蓋亞那看似樂觀的經濟展望不是沒有風險。英國智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)副研究員馬賽爾(Valerie Marcel)指出,蓋亞那已從一個加勒比海窮國,迅速擴張成一個「成長表現不同凡響」的經濟體。如此正面的成長軌跡可望持續下去,但仰仗蓋亞那政治穩定和高油價。

馬賽爾表示,「油價會隨時間做相當程度的波動,最終停留在低檔,因此經濟多元化對蓋亞那極為重要。」

馬賽爾警告,就跟其他依賴石油收入的國家一樣,蓋亞那面臨一些風險,特別是貪腐和荷蘭病(Dutch disease)。

「荷蘭病」是與經濟相關的術語,意指經濟因新發現的資源急速發展,但產生的負面衝擊反倒損害整體經濟。

惠譽旗下部門BMI也看出蓋亞那籠罩政治風險,特拉漢指出,蓋亞那這個國家存在印度裔與非洲裔族群嚴重隔閡的歷史糾葛,還有貪腐及組織犯罪問題纏身,石油利益恐加劇國家分裂。