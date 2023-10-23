已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新聞提要■在藝人、政治圈中人的推波助瀾下，韓國，不只是女性，連男性也透過紋身式的「半永久性化妝手術」讓自己擁有更濃密、更深的眉毛，只是，當紋眉等化妝手術蔚為新時尚，也衍生出合法與否的問題。

精句選粹■A major weakness of mine has been resolved.

韓國是高度關注「外貌」的國家，在一個重視「外表」樣貌的社會裡，不只是女性，連男性也開始透過「半永久性化妝手術」，特別是像斷眉、髮際線過高等小瑕疵，就會透過這類「化妝」小手術改善，也進一步建立「自信心」。

所謂的「半永久性化妝手術」，其實是紋身的一種。韓國最早是在1980年開始風行，主要是女性用來紋眉、眼線，後來也從眉、眼延伸到紋唇等，但也都僅限於女性。直到2010年，男性開始接受、至少不排斥化妝後，紋眉也漸漸成為男性改善外貌的途徑。

不過，真正引發討論的是，2017、2022年分別參與韓國總統大選，現為國民力量黨的國會議員安哲秀，2021年他以比以往更為粗濃的眉、更為黑的黑髮樣貌出現在大眾面前時，由於與他過往的形象大不相同，著實讓人吃驚，雖然安哲秀從來沒有公開透露一字半語，但坊間都很肯定的流傳他「也」做了「化妝手術」。

「化妝手術」多非法進行

不管安哲秀是否有紋眉或是動了眼瞼等微手術，在韓國目前也還沒有關於這類「化妝手術」的官方統計數據，這是因為有紋眉、紋唇等多數都是在美容沙龍店、或是紋眉店非法進行。

依據韓國現行法規，由於紋身會使用到針頭和麻醉藥，因此「半永久化妝手術」被嚴格歸類為是醫療行為，只能由醫生等醫療從業人員進行。雖然，紋身本身並不違法，但非醫療從業人員從事紋身，將會面臨最高5,000萬韓元（約新台幣120萬元）的罰款、甚至是被監禁。

然而，在韓國雖然有不少皮膚科或整形外科提供紋眉等化妝手術服務，但是，很少有醫生會經營紋身店，事實上即使是皮膚科或整形外科的診所，也多半是由非醫療的美容技術人員進行，每次手術的收費通常在10萬～20萬韓元間，（約新台幣2,400～4,800元）。

解禁議題 登上國會殿堂

只是，當從藝人、政治圈中人到年輕人開始將紋眉等「化妝手術」視為新時尚，且有愈來愈多的人想要更濃密、更深的眉毛，以獲得「更強烈、更可靠的印象」時，紋眉等「化妝手術」是不是嚴格視為醫療行為，以及非醫療人員的美容技術人員、或是紋身藝術家們為人紋身的「合法化」的問題，也就躍上了檯面。

7月時，在韓國國會就有一場相關議題的公聽會，反對改變現狀的自然是醫界，他們認為，非醫療人員進行紋身式的「化妝手術」，會對公共健康構成「重大風險」。

然而，對化妝技師而言，就因為有風險存在，更應該透過合法化，建立監督的機制，並嚴格規範顏料的使用、技術等，當出現任何問題時，可以受到法律的保護，否則在缺乏監管的情況下，最終受害的還是大眾。

雖然會議最終沒有結果，不過，「化妝手術」的議題，能夠登上國會殿堂討論，表示有愈來愈多的人關心這個議題，也凸顯了韓國人是活在一個時時刻刻會注意外貌的社會裡。