新聞提要■在藝人、政治圈中人的推波助瀾下,韓國,不只是女性,連男性也透過紋身式的「半永久性化妝手術」讓自己擁有更濃密、更深的眉毛,只是,當紋眉等化妝手術蔚為新時尚,也衍生出合法與否的問題。

精句選粹■A major weakness of mine has been resolved.

韓國是高度關注「外貌」的國家,在一個重視「外表」樣貌的社會裡,不只是女性,連男性也開始透過「半永久性化妝手術」,特別是像斷眉、髮際線過高等小瑕疵,就會透過這類「化妝」小手術改善,也進一步建立「自信心」。

所謂的「半永久性化妝手術」,其實是紋身的一種。韓國最早是在1980年開始風行,主要是女性用來紋眉、眼線,後來也從眉、眼延伸到紋唇等,但也都僅限於女性。直到2010年,男性開始接受、至少不排斥化妝後,紋眉也漸漸成為男性改善外貌的途徑。

不過,真正引發討論的是,2017、2022年分別參與韓國總統大選,現為國民力量黨的國會議員安哲秀,2021年他以比以往更為粗濃的眉、更為黑的黑髮樣貌出現在大眾面前時,由於與他過往的形象大不相同,著實讓人吃驚,雖然安哲秀從來沒有公開透露一字半語,但坊間都很肯定的流傳他「也」做了「化妝手術」。

「化妝手術」多非法進行

不管安哲秀是否有紋眉或是動了眼瞼等微手術,在韓國目前也還沒有關於這類「化妝手術」的官方統計數據,這是因為有紋眉、紋唇等多數都是在美容沙龍店、或是紋眉店非法進行。

依據韓國現行法規,由於紋身會使用到針頭和麻醉藥,因此「半永久化妝手術」被嚴格歸類為是醫療行為,只能由醫生等醫療從業人員進行。雖然,紋身本身並不違法,但非醫療從業人員從事紋身,將會面臨最高5,000萬韓元(約新台幣120萬元)的罰款、甚至是被監禁。

然而,在韓國雖然有不少皮膚科或整形外科提供紋眉等化妝手術服務,但是,很少有醫生會經營紋身店,事實上即使是皮膚科或整形外科的診所,也多半是由非醫療的美容技術人員進行,每次手術的收費通常在10萬~20萬韓元間,(約新台幣2,400~4,800元)。

解禁議題 登上國會殿堂

只是,當從藝人、政治圈中人到年輕人開始將紋眉等「化妝手術」視為新時尚,且有愈來愈多的人想要更濃密、更深的眉毛,以獲得「更強烈、更可靠的印象」時,紋眉等「化妝手術」是不是嚴格視為醫療行為,以及非醫療人員的美容技術人員、或是紋身藝術家們為人紋身的「合法化」的問題,也就躍上了檯面。

7月時,在韓國國會就有一場相關議題的公聽會,反對改變現狀的自然是醫界,他們認為,非醫療人員進行紋身式的「化妝手術」,會對公共健康構成「重大風險」。

然而,對化妝技師而言,就因為有風險存在,更應該透過合法化,建立監督的機制,並嚴格規範顏料的使用、技術等,當出現任何問題時,可以受到法律的保護,否則在缺乏監管的情況下,最終受害的還是大眾。

雖然會議最終沒有結果,不過,「化妝手術」的議題,能夠登上國會殿堂討論,表示有愈來愈多的人關心這個議題,也凸顯了韓國人是活在一個時時刻刻會注意外貌的社會裡。