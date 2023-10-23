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16型人格測驗向度與傾向

新聞提要■16型人格測驗（MBTI）風靡全球，不少人近年都在社群平台上張貼測驗結果，表態自己屬於「哪類人」，而也越來越多中國商家瞄準該測驗，打出新的行銷牌。

近日有中國商家玩16型人格測驗行銷法，玩上熱搜榜。北京一家海底撈在候位區區分出「i人」與「e人」兩區，並發放如別針、手提袋等相關標示物品給候位的民眾戴上，相關作法引發網路上熱議。

16型人格測驗（MBTI，邁爾斯-布里格斯性格分類法）近年在網路上走紅，該測驗基於心理學家卡爾榮格的理論而設計，設定四個向度、每個向度都有兩個傾向，受試者按照測驗結果，會在每個向度被分至其中一個傾向，最終得到四個英文字母組成的人格。

如海底撈此次就選擇測驗第一個字母的區分來做行銷，也就是人們是如何從周圍環境獲取動力，外向的e人就喜歡與他人互動，內向的i人則透過獨處充電。

萬物皆可MBTI話題夯

上述測驗近年在韓國爆紅，目前也風靡至整個東亞甚至全球，以大陸而言，界面新聞指出，2023上半年紅書爆款話題「萬物皆可MBTI」的瀏覽量高達13.85億，總互動量為407萬。而截止2023年10月16日，抖音平台MBTI相關話題有多達31億次播放量。

許多品牌、產品、商家近年透過16型人格測驗來創新行銷、吸引消費者。瑞幸咖啡將旗下幾款產品貼上16型人格的標籤，例如活力爆棚的ESFP是閃光橙橙冰萃美式，也是一種給消費者推薦特定產品的行銷策略。星巴克則針對不同人格製作點餐攻略梗圖，i人喜歡宅在家用手機點餐，e人則會到門市點餐聊天。

餅乾大廠奧利奧則在包裝上印上e人與i人在吃奧利奧餅乾時，可能會有什麼獨門吃法。喜茶與奈雪的茶等品牌則拍攝趣味影片，演繹不同型人格點餐可能遇到的情況。

不僅餐飲等產品，連金融商品都能看到16型人格測驗的影子，許多券商在官方帳號發表相關文章來增加流量，如招商基金撰文「跟著MBTI測試買基金靠譜嗎？」、財通證券資管「買基金，你是I人還是E人？」、長安基金「揭秘基金MBTI！你最適合什麼基金？」。

許多券商還推出相關測驗，解釋什麼人格通常會買什麼金融產品，或是股票型基金就像「e人」等為金融商品設定人格的方法，加強各類型人格與金融產品的連結感。

上述憑藉16型人格測驗的行銷方式崛起，才讓近期大陸網路引發一股「萬物皆可MBTI」的討論。但是，相關操作過多或行銷不當，可能也會引發相關問題。

行銷過頭引民眾反感

如此次海底撈將等候的顧客分為e人以及較不需要主動提供服務的i人作法，雖然有趣味性，但有陸媒引述民眾投書指出，當下以及網路上都有不少民眾發出反對聲音，有「別再標籤化MBTI了」、「別再給人們貼標籤」等反應。這背後可能也反映出，類似行銷玩法可能已經到某個臨界點，再加大力度市場也可能覺得膩了、生厭的反應。