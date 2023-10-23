70年來女性就業變化

70年來男女勞參率

文／于國欽

今年諾貝爾經濟學獎頒給研究女性就業的學者克勞迪婭．戈爾丁（Claudia Goldin），她收集了200多年來美國就業統計，探討女性薪資低於男性的原因， 鑑於了解女性在勞動中的角色對社會很重要，而此一開創性的研究有助於我們了解，遂獲此殊榮。

事實上，戈爾丁所提的這個問題，自古以來始終存在，想想我們熟悉的大文豪，不論中外，有幾個是女性，就以我國來說，唐宋八大家、大曆十才子全是男性，宋代詞家也只有李清照是女性。而影響美歐文化甚深的聖經，不也說：「男人是女人的頭，女人要沉靜學道，一味的順服」，在這些文化薰陶之下，女人自然是以持家為重。

台灣的勞動統計追溯不了200年，但可以追溯70年，根據這份資料，可以發現自二戰結束至今，女性不論在就業、勞動參與、薪資都出現了很大的變化，而讓這個變化發生的原因有二，一是產業結構改變，一是女性念大學日漸普及。

台就業人口 女性達45％

先談產業結構的變化，1951年台灣就業人口只有28％是女性，1980年這個比率升至33％、2000年升破40％，如今已達45％，再過不了幾年，大概就會追平男性。何以如此？這是因為服務業需要許多人力，尤其是女性，服務業占GDP比重於2001年直逼70％，帶來可觀的就業機會，如今在服務業部門，女性就業人數比男性已多出45萬人。

再看教育的改變，1951年國內大學校園裡只收6,000名學生，女生僅占15％，隨著教育普及，1980年這個比率已升至39％，自2000年後大學校園裡男生、女生已是平分秋色，女生獲得更好的教育，對於日後就業自然有幫助，這不但反映在女性就業人數的成長，也呈現在薪資的提升，以過去42年而言（1980～2022）女性的薪資成長了6.2倍，男性只成長5.3倍，兩者薪資差距逐漸縮小。

也許有人會認為這還是不公平呀，何以男性每月總薪資6.3萬，仍遠高於女性的5.2萬？這看來像是不公平，但這是投入行業不同所造成的結果，女性投入最多的服務業，多數薪資不如製造業，而製造業男性人數比女性又多出40％，平均下來的薪資自然就出現男性薪資比女性高的現象。事實上，這並非歧視所致，而是統計的權重使然，單看最後平均數而未深究原始數列，極容易落入辛普森詭論（Simpson's paradox），而做出錯誤的判斷，此即一例。

女性在家庭角色 不易改變

不過，問題再往下追又會發現，女性如今學歷已高，何以仍得流連於服務業，從事部分工時等待遇較低的工作？原因在於家庭，儘管70年來產業結構變了，學歷也變了，但女性在家庭的角色還是不易改變，從家庭教育來說，媽媽照顧好家，對孩子自然是好事，但對於個人成就而言亦是損失，然而是損是益？如人飲水冷暖自知，就看每個人的價值觀了。

小檔案■辛普森於1951年發現，在某些情況下，數組資料合併成一組資料時，會得出相反的結論，例如各學院男、女生錄取率原本平分秋色，惟女生投考較多的文學院錄取率低，男生報名較多的理學院錄取率高，加總平均之後，會得出女生錄取率偏低的結論，進而認為有性別歧視，惟這樣的認知顯然是錯的，此即辛普森詭論（Simpson’s paradox）。

小檔案■1950年代美國、台灣男性勞參率都逾80％，女性多低於40％（台灣1951～1952年短暫有40％），此係農業社會使然，隨著工業、服務業發展，女性受高等教育，女性勞參率扶搖直上，2000年以後美國女性勞參率約在60％左右，台灣也在2012年達到50％，惟不論美、台，女性勞參率仍遠低於男性。