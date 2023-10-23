以軍再示警加薩居民南移 不從將被視為同謀

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以色列與哈瑪斯之間的衝突越演越烈，以色列軍方警告再度向加薩居民釋出警告，要求儘速向南遷移，於此同時，人道救援物資已從埃及運抵加薩，惟救援組織強調，物資仍遠遠不足。

以色列軍隊連日來加強空襲加薩地區，哈瑪斯主導的衛生官員表示，死亡人數已上升至4,650人，過去24小時內有266人死亡，其中包括117名兒童；以方的死亡人數則來到1,400人，並有逾200人遭擄為人質，以色列軍隊數次警告，已做好地面進攻的準備。

以色列先前曾要求加薩走廊北部居民向南遷移以自保，並於周六開始空投傳單，也透過自動電話訊息發送給當地居民，內容稱，若選擇不離開加薩北部、向南撤離，可能會被認定為恐怖組織的同謀。加薩走廊北部原有逾一百萬居民，以軍早前稱在南部的穆瓦希（Muwaasi）設立「人道主義區」，要求北部居民南撤，但居民移動過程中仍不斷遭到空襲和砲擊。

在以色列全面圍困兩周後，第一批有限的援助物資於周六抵達，該車隊由20輛救援卡車組成，已於周日開始分發救援物資，但救援機構警告，醫院幾乎沒有燃料、無法使用醫療設備，這仍是一場人道主義災難。

第二批救援車隊由17輛卡車組成，其進入拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）後並未立即抵達加薩，不過聯合國糧食計畫署官員於周日晚間指出，其中14輛救援卡車已確實進入該地區。埃及媒體報導稱，星期一會再有40輛貨車進入加薩，但聯合國曾表示，每天需要100輛貨車的人道救援物資，才能夠滿足加薩240萬居民的需要。

然而，由於以色列軍方擔憂哈馬斯會使用燃料，因此運抵加薩的物資內皆不會包括燃料，意味著加薩的電力供應可能會耗盡。巴勒斯坦衛生部在加薩的發言人奇德拉（Ashraf Al Qidra）指出，目前有130名新生兒在保溫箱內，但醫院的能源即將見底，雖然已將燃料用於最重要的關鍵設備，不過不知道當前的燃料儲量能維持多久。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）預估，燃料將於三天內耗盡，倘若沒有燃料，食品和飲用水的供應也將面臨難題。