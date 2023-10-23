10／23盤前》搶進低軌衛星 這檔資本支出大增吸睛

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台股今（10/23）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.觀察投信近六個日買超櫃買的中小型股有威剛、欣銓、頎邦、合晶、高技、中光電、群聯、精測、華星光、新普、昇佳電子、兆利、M31、昇達科、萬潤、凡甲、譜瑞-KY等，產業類別以記憶體、封測、網通、半導體設備、IP矽智材、感測器、軸承、印刷電路板、電池模組、連接器等，全數為電子股。

2.三星、SK海力士及美光三大原廠擴大減產，NAND Flash及DRAM現貨價近期呈價格反彈跡象，其中，NAND Flash回溫速度優於預期，第四季價差持續收斂，預估本季產品平均單價漲幅為5～10％，有機會出現貨價與合約價黃金交叉。

記憶體族群受惠產業市況反轉，今年以來股價走勢強勁，十銓股價今年以來漲幅翻倍，威剛股價漲幅逾八成，群聯股價亦有逾五成的漲幅。

3.美股20日續挫，衝擊台股期貨夜盤，法人指出，台股23日開盤面臨區間下緣防守壓力測試，所幸護國神山台積電開始發功，外資法說後看多、搭配土洋籌碼同步回籠，多頭大旗一肩扛起。

高盛、摩通、大和資本、瑞銀、麥格理、中信投顧等聯袂調升對台積電股價預期，盛況呼應摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷預測，亮眼財測表現促成市場終於上調台積電預期。內外資看台積電合理股價共識值確定往700元以上靠攏。

4.AI伺服器供應鏈股價猛烈回檔，外資券商趁評價修正之際送暖，野村證券科技產業分析師李佳伶初評技嘉（2376），看好與輝達策略聯盟效果，給予「買進」投資評等、推測合理股價295元；滙豐證券則認為加碼緯穎（6669）時機已至，逆勢將股價預期由2,150元升到2,250元。

技嘉挾營運強勁成長勢頭，獲得內外資大型研究機構一致讚賞，除最新加入看多的野村，包括：摩根士丹利、高盛證券、凱基投顧等，全都給予正向投資評等，推測合理股價上看360元，比野村證券的295元更樂觀。

5.美中科技戰及全球地緣政治波及，近二年台積電帶領台系半導體供應鏈走向全球，其中日本在地理位置及文化相近的特點下，更是台廠海外布局重點，隨著日本半導體供應鏈逐漸在台廠努力下成形，台灣主要驗證分析廠閎康（3587）及汎銓（6830）也擴大日本布局，預期明年就能成為拉抬營運重要動能。

6.台積電2奈米先進製程，因投資規模上看8,000億至1兆元，各地方政府積極爭取。內政部26日將首次都審中科園區二期擴建案，可望一次過關，之後送都委會核定即可進行土地變更徵收，最快明年5月交地，如順利可望供應台積2奈米及以下等先進製程利用。

此外，據了解，中科二期經中市府一年多的審查，水電、環評、排水都已經釐清，可望順利審議、快速通關，最終視會議結果而定。

7.昇貿（3305）總經理李弘偉表示，客戶版圖擴張帶來昇貿的成長動能，除了錫膏透過電子五哥打入AI伺服器之外，錫棒也切入台達電的充電樁，未來五年，車用電子、回收錫為二大營運主軸；此外，因應未來潛在併購資金需求，昇貿擬赴第三地掛牌，台灣轉型為控股公司。

8.篩選20日股價逆轉勝、日K收紅棒，且外資偏多操作股，包括台積電、日月光投控、緯創、群聯、長榮、英業達、愛普*、聯詠、義隆、家登、南亞科、營邦、力成、昇佳電子、菱生等，20日都各買超1億元以上。

9.記憶體價格起漲，相關族群營運也見到回暖，就後市來看，市場法人預期，記憶體下游模組廠如威剛、群聯、十銓、宇瞻等股價先行，接著則是記憶體上游製造大廠南亞科、華邦電、旺宏等股價，有望跟進。

10.自行車產業界普遍認為，中低階產品庫存有望在明年上半年加速去化，最慢2025年可恢復正常水位。巨大（9921）超前部署，公告將設立100％持股的越南子公司，初期預計投入1,500萬美元打造越南新廠，彈性進行生產配置，布局2025年產業景氣復甦的生產需求，同時可享2025年起越南自行車出口歐盟的關稅紅利！

11.整體景氣不振，家電業旺季不旺，「家電三雄」聲寶（1604）、禾聯碩（5283）、三洋電（1614）第三季營收不若去年同期亮麗，不過家電業者指出，政府第二波節能補助預計在年底用罄，預計會有一波搶購潮，加上今年暖冬可能性高可望延續空調需求，第四季傳統淡季可望淡季不淡。

12.以巴衝突催化油價震盪攀揚，台塑化（6505）、台化（1326）因煉油、芳香烴產品連動影響高，成為關注首選。另苯、SM及EVA價格行情止跌回升，也有助增添台苯（1310）、國喬（1312）及台塑（1301）、亞聚（1308）、台聚（1304）營運支撐。

13.精誠資訊（6214）表示，由於經濟不景氣，不少企業將IT支出及相關建置時程延至第四季。該公司看好製造業供應鏈對於減碳需求的提升，可望為第四季挹注成長動能。另一方面，也持續聚焦AIGC生成式AI的應用發展，目前已在金融、製造與醫療產業均有客戶導入實際應用。

14.通膨當道，消費電子吹逆風，急單成新主流，在在都讓科技業能見度壓低，良得電（2462）靠著拉高客製化比例及低軌衛星地面端連接線，可望於明年第二季放量而另闢蹊徑，成功拉高對明年的掌握度；良得電表示，明年能見度還不錯，估資本支出將放大到人民幣900萬元，較今年的人民幣600萬元多出5成。

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15.輔信科技（2405）受惠應用電腦專案（迷你電腦／工業電腦）業務逐步回暖，帶動其第三季業績反轉，回歸年、季雙增兩位數的正成長走勢，以4.55億元站近五個季度高點。為替後市添動能，輔信接連於杜拜、印度參展，聚焦AI＋IoT應用之解決方案，搶攻零售、工業、交通及醫療等產業智能化商機。

16.全球面臨氣候變遷的挑戰，金管會宣布2027年接軌IFRS永續揭露準則S1 S2公報，台達電子董事長海英俊表示，股本逾百億元的企業將列入第一波新版IFRS名單中，2026年報中須揭露永續與氣候資訊，台達著手準備，預估2030年達到RE100及碳中和雙目標，並朝2050年淨零排放目標前進。

17.美國將於11月16日落實新出口管制條款，針對頂規高階顯卡如輝達RTX 4090／4090 Ti、超微RX 7900 XTX／7900 XT等消費性GPU產品，亦納入禁於中國製造及商用範圍；三大板卡廠華碩（2357）、技嘉（2376）及微星（2377）在確定不是全面禁銷後，著實暫鬆了一口氣，板卡廠認為產能皆可無痛移轉回台生產，目前估暫不受影響。

18.面板龍頭京東方今年強勢漲價，電視品牌因為面板議價力削弱，明年計劃大砍京東方電視面板訂單，轉而向LGD廣州8.5代廠，以及台灣友達（2409）、群創（3481）和鴻海集團旗下廣州超視堺SIO採購。台灣面板廠迎轉單，明年產能利用率有支撐。

電視面板產業轉變為寡占市場，京東方、華星光電、惠科合計拿下約7成市占，今年面板廠透過減產強勢漲價，讓下游品牌廠抱怨連連。（中性看待）

19.生技「退官棲」熱潮，以細胞治療產業最熱門，林奏延創立的艾萬霖、郭旭崧的新原生和葉明功的精準生技都跨足此領域。其中，新原生目標是將諾貝爾獎主山中伸彌的iPS細胞進入製程量產標準化，並規畫在2025年日本大阪世界博覽會亮相。

20.台塑總部從敦北商圈搬遷至內湖，不僅是史上最大的企業搬遷行動，多達4,600位員工進駐，衍生龐大消費需求，創造區域「新總部經濟」。為讓員工儘快適應新生活，台塑總管理處規劃系列支援方案，包括交通接駁車，過往神祕的台塑招待所也開始對外營業，並開賣便當；就連臨時就醫，都有安排接駁車往返台北長庚醫院。

房仲業更看好台塑總部進駐內科後，會複製台積電進駐南科、艾司摩爾林口工一設廠的模式，將帶動當地餐飲、店面、租屋、置產需求起飛。

21.公股銀前三季財富管理成績出爐，臺灣企銀年增率達51.22％表現最亮眼，第一銀行成長2成，彰化銀行成長逾3成。公股銀預計，第四季雖仍有各項變數，但力拚持續穩定成長，要讓財管成為獲利的「新翅膀」。

22.僵持多年的中澳關係再現回暖跡象，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）22日宣布，即將於11月4日至7日訪中，與中國國家主席習近平和國務院總理李強會晤。雙邊已就葡萄酒貿易爭端達成共識，中方將加速審查澳洲葡萄酒進口關稅。

23.生技產業的黃金光景，吸引卸任官員轉戰熱潮，除曾任行政院長的林全、前健保局總經理張鴻仁、前衛生署長詹啟賢外，近五年來，包括前衛福部長林奏延、食藥署長葉明功、疾管署長郭旭崧都加入戰局。另外，前工研院院長、台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙，則一口氣創立奎克、體學、英緹和信標四家公司，在生技產業中大顯身手。

24.陸媒22日宣布中國大陸監管部門調查富士康在廣東、江蘇、河南、湖北的工廠，目前正值蘋果iPhone 15系列手機大量製造與出貨高峰，相關調查可能影響iPhone 15的生產能力。市場傳出，蘋果有意將訂單逐步移轉至競爭者手上，立訊及和碩等業者可望受惠。（中性看待）

25.美國10年期公債殖利率升破5％，創16年來首見，資產億元以上的富豪面對升息趨勢，除持續擁抱現金外，海外債也成為極青睞的商品，至9月底國銀富豪戶持有高利債券比重來到11％，創下史上新高。

26.TPCA Show 2023將於25日開展，全球逾450家電路板品牌參展，本次展會為新冠疫情解封後首度舉辦的展會，展位從2022年的1,286個攀升至1,376個，激增近7％；有鑑於台商佈建的泰國廠將於2025年步入運營高峰，主辦單位邀請泰國經貿辦事處、泰國PCB協會參展，展現台、泰攜手推動泰國PCB產業鏈落地的決心。

27.新台幣8月貶幅擴大，國銀紛紛祭出外幣高利定存吸金，整體國銀8月底外幣存款餘額攀升到13兆9,115億元，月增175億元或0.13％，另年增6.46％，整體水位逼近14兆元。若美元持續走強，有望上攻去年10月史上最高的14兆1,678億元。

28.金融市場動盪，但富豪理財動作未停歇。國銀每月激戰的國銀富豪財管業務，前九個月累積客戶數超過6,400人，總資產管理規模（AUM）7,984億元、年增3,697億元或86％，預估10月可一舉超過8,000億元，依此速度推測，年底富豪財管業務AUM可望衝破8,500億元。

29.第四季鋼鐵市場雖未若行業先前預測的樂觀，反而有旺季不旺的味道，不過業內人士仍不改看多的態度，認為包括美國經濟動能強勁、印度中東鋼鐵需求提升

、中國大陸出手拯救房市與實施鋼鐵平控措施等十大利多，認為就算第四季鋼市未能回復到去年上半年榮景，明年也一定會復甦，後市仍大有可為。

30.低價轉機股覓得一線生機，篩選股價低於50元、周成交量高逾2,500張，且單周逆勢強漲的上櫃股，包括智捷、基亞、東隆興、系通、亞矽、易威單周均勁揚逾2成，驊訊、海德威、九暘、佑華、寶碩、廣寰科周漲幅也介於10％～20％間。

31.晶圓傳載方案解決廠家登精密（3680）為擴大航太業務布局，法人預期，近期可能將有擴廠動作，公司也將辦理現增、發行轉換公司債，預計對股價會有一波新刺激行情；影像感測IC廠商原相（3227）是日本任天堂Switch CIS獨家供應商，第三季則受惠高毛利率的電競滑鼠需求回升，營收同步增長。

B.利空因子：

1.富士康在大陸多廠區傳遭官方「雙線」調查。大陸官方喉舌環球時報22日引述獨家消息指出，大陸稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

母公司鴻海集團傍晚發出重大訊息表示：「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。集團會積極配合相關單位的作業辦理。」

2.美國聯準會（Fed）主席鮑爾等央行官員近日的談話幾乎證實11月例會將按兵不動，有鑑於此，美國銀行（BoA）將聯準會最後一次升息的時間推延至12月。

美銀首席美國經濟學家賈潘（Michael Gapen）在報告中指出，聯準會有意繼續觀察經濟數據發展，預期官員將最後一次升息推延至12月。此外，潛在威脅還包括美國聯邦政府再度關門，因為這可能造成12月例會前的經濟數據發布中斷，聯準會不可能在沒有數據依據的情況下盲目行動。美國經過4周強勁的數據後，若是政府停擺，最後一次升息預測可能延至明年1月。（中性待）

3.鴻海集團旗下富士康遭中國大陸點名查稅、查地，因觸及敏感話題，引發投資圈高度熱議。法人認為，單就企業角度而言，若被要求補稅罰款，勢必導致經營成本增加，且傳統代工毛利已是「殺到見骨」，對於稅後純益影響程度將更為明顯，近期股價衝擊難免。

鴻海上周股價以103.5元作收，市值達1.4兆元，今年來三大法人大賣22.59萬張。法人指出，鴻海查稅風波，23日股價恐回測百元關卡。

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4.美國17日再更新算力限制，法人研判，輝達目前為台積5奈米的第二大客戶，影響可控，但台積電坦言，未來審核程序將更加嚴謹，製造流程恐會拉長。

拜登政府本次更新禁令，調降單卡算力上限4,800TOPS、頻寬上限600 GB／s，衝擊包括英特爾、超微等產品，而輝達除原先市場預期降規版晶片A800和H800晶片外，連採電競架構的L40s、RTX4090 也在限制名單之中。

5.埃及21日廣邀多國領袖在首都開羅召開和平峰會，試圖為以巴衝突降溫，但各方歧見過深、最終未能取得共識。阿拉伯國家領導人譴責西方對於以色列連番轟炸加薩地區保持沉默，多數西方國家則主張保護平民為當前要務。

數十個阿拉伯、歐洲、非洲等國領袖、外交部長與資深官員齊聚開羅，試圖為以巴衝突解套。但以色列並未出席，美國派出代表也非高層官員，最終一如預期未能發表聯合聲明。

6.歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）近日表示，美國不願明確表明何時取消對於歐盟的懲罰性貿易措施，是雙方上周未能達成鋼鐵貿易協議的主因。

7.有「女股神」封號的方舟投資（Ark Invest）執行長伍德（Cathie Wood）表示其公司策略網站上，目前熱門投資議題沒有一樣跟美國相關。尤其方舟9月收購ETF發行商Rize以進軍歐洲後，棄美投歐已成其網站上最熱門話題。（中性看待）

8.全球首個「碳關稅」歐盟碳邊境調節機制（CBAM）於10月1日起搶先試跑，針對鋼鐵等6種產品實施，為中國企業出口歐洲市場造成新一波挑戰。專家認為，未來碳關稅影響將蔓延至更多產業，中國需要建立較完善的碳市場和碳價體系。

9.印刷電路板廠商邑昇實業（5291）累計前三季合併營收7.17億元，主要受到PCB與LED自行車燈需求放緩衝擊，影響今年營運表現，累計營收年減逾40％。

展望後市，隨消費電子市場庫存去化逐步落底，需求有望回補，提升拉貨動能，且在全球永續發展趨勢下，邑昇預期e-bike事業將可受惠ESG浪潮與環保商機。

10.在太陽能和電動車之後，中歐貿易戰的戰火將蔓延到風電領域。日前在布魯塞爾舉行的歐盟會議中，決定將對中國風機的政府補貼進行調查。另外，加拿大政府18日也對中國風電塔座業者併課反傾銷稅與平衡稅，個別稅率為95％～114％，其他稅率為181％。這顯示清潔能源將是中國與歐美國家最新較勁的貿易戰場。