美股受債市波動牽連 科技股財報重回焦點

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美股今年獲科技權值股強力支撐，但近期債市波動，股市買氣跟著受影響。上週電動車大廠特斯拉公布財報後股價重挫，其他大型科技股財報即將出爐，牽動美股後市。

美國10年期公債殖利率19日一度衝破5%，為16年來首見，房貸、車貸等利率可能進一步攀升，在聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策之際壓抑消費需求。上週美股表現低迷，道瓊工業指數週線下跌1.6%，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數跌幅分別約2.4%、3.2%。

美債殖利率躍升背後有諸多理由，包括投資人看好經濟韌性、預期高利率將維持更久、擔憂財政健全而對公債卻步。一般而言，殖利率走升讓債券更具投資吸引力，不利股市表現。

蘋果公司（Apple）等科技權值股近年扮演美股中流砥柱，起落深刻影響大盤走勢。今年人工智慧題材刺激資金湧入科技股，美股走出去年因聯準會積極升息抗通膨而大跌的陰影，半導體大廠輝達（NVIDIA）加入市值1兆美元俱樂部，成為7檔左右盤勢的權值股之一。

華爾街日報引述標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）數據報導，今年標普500指數包含股利的總報酬率為11%。如扣除Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）、蘋果、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）、輝達、特斯拉（Tesla），這項數值只剩0.6%。

這7檔股票占標普500指數市值30%，比例高於去年底的22%，股價漲跌對大盤影響甚鉅。

特斯拉18日公布第3季財報，獲利、營收與財測都不如分析師預期，執行長馬斯克（Elon Musk）示警即將交車的Cybertruck面臨生產難題。隔天特斯拉股價大跌9.3%，週線跌逾15%，創去年12月以來最差單週表現。

其他科技權值股即將接受檢驗。微軟與Alphabet預定24日公布財報，25日是Meta，亞馬遜則是26日。蘋果季報預定11月2日出爐，輝達則是11月21日。

美股財報季10月中旬起跑，照例由金融業打頭陣，在美國聯邦眾議院議長難產、以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）掀起戰火之際，沒有受金融圈以外太大關注。

根據財經數據供應商慧甚（FactSet），分析師估計第3季標普500指數成分企業獲利下滑0.4%。但華爾街對科技權值股獲利表現期待甚深。分析師預期上季蘋果獲利攀升4.8%，微軟成長13%，Meta與輝達分別為116%、468%。

財報數字一旦不如預期，本益比普遍高於大盤的科技權值股很可能回檔，上週特斯拉股價表現就是例證。

除本益比偏高，多家科技大廠也面臨其他考驗。美國聯邦貿易委員會（FTC）9月聯合17個州控告亞馬遜非法運用獨占地位，美國司法部指控Google壟斷的訴訟首度開庭，蘋果倚重的服務事業則面臨中國加強審查及資安規範的挑戰。