白易弘｜中東衝突加劇 留意IC設計股

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國際情勢：

美股四大指數週線全都收黑。投資人考量到借貸成本大幅上升以及中東衝突加劇，加上本週將有四家大型科技公司發布財報，不確定性增高避險情緒升高，上週五費半指數與那斯達克科技股指數收黑跌逾1%以上，皆收在近期相對低點。油價與金價則因避險需求增而跳漲，國際衝突加劇與油金價格漲皆不利於短期股價指數發展。

台股盤勢：

加權指數上週連續下跌回測前波低點 16,300附近，外資因美債殖利率維持在高檔仍舊賣多於買，官股買超。AI族群受美國新晶片禁令影響全面走弱，指標股如：廣達(2382)、奇鋐(3017)與技嘉(2376)皆呈現空方走勢。第四季原本為傳統電子旺季，隨著消費電子去化庫存近尾聲，可關注優質IC設計族群營收復甦買點。

本週焦點個股：

聯陽(3014)：

9月營收6.5億元，年增87.32％，隨PC／NB庫存消化漸近尾聲，持續受惠相關急單及回補庫存挹注九月營收呈現年月雙增；聯陽過往毛利率保持在5成以上，產品競爭力強；中長期公司將持續耕耘USB Type-C PD、HDMI 2.1 Retimer、TCON、SoC等新產品，有望成為未來營運新動能。

義隆電(2458)：

9月合併營收達12.07億元，年增34.26％、月增1.2％，為15個月以來新高，累計前九月合併營收89.48億元，僅較去年同期衰退19.14％；第三季度也較第二季有15％之成長，大幅優於預期。在PC／NB庫存去化趨於正常，除了常態性的訂單，亦有急單挹注營收動能。

另觸控螢幕業務部份，因近期有競爭對手離開市場，未來公司滲透率將逐漸提升，預期第三季在急單加持之下，將為整體的消費性電子產業注入強心針。最差情況已經過去，預估2024年起出貨將重返成長。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。