歐智庫：全球億萬富翁稅 可帶來2,500億美元稅收

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歐盟資助的智庫「歐盟稅務觀察站」（EU Tax Observatory）釋出最新報告稱，各國政府應針對全球億萬富翁制定最低稅率，類似於全球最低企業稅率的制度，如此一來全球每年可望籌集2,500億美元。

2021年10月，全球近140國同意對跨國企業課徵一致的15％最低所得稅率，盼能阻止各國政府競相壓低稅率以吸引大型國際企業進駐。歐盟稅務觀察站主任祖克曼（Gabriel Zucman）認為，下一步應將此邏輯自跨國公司延伸出去，將其應用於億萬富翁。

歐盟稅務觀察站在《2024年全球逃稅報告》（2024 Global Tax Evasion Report）中表示，美國億萬富翁的有效個人稅（effective personal tax）接近0.5％，而在法國等地則低至0％，億萬富翁往往得以支付較低的稅率，部分原因乃是因為其可以利用控股公司規避所得稅。

根據巴黎經濟學院（École d'économie de Paris）的研究，若對全球2,750名億萬富翁採用2％的稅率，每年可籌集的資金將從目前的440億美元大幅提升至2,500億美元左右。

祖克曼表示，在國際社會沒有廣泛推動對億萬富翁實施最低稅率的情況下，有意願的國家可以組成聯盟並邁出第一步，以單方面地發揮領導作用。

美國總統拜登（Joe Biden）在其新年度預算案中便呼籲，針對年收入超過1億美元的人課徵至少25％的所得稅，但由於美國國會陷入僵局，一度使聯邦政府面臨關門危機，該提案便遭到擱置。

國際社會若要一致推動對億萬富翁實施最低稅，恐須花上數年時間，但歐盟稅務觀察站指出，各國政府已在諸多方面取得成功，諸如有「全球版肥咖條款」之稱的《共同申報準則》（CRS），便成功讓各國政府交換訊息，使全球金融帳戶透明化，境外逃稅天堂的財富已因此減少了三倍。

該研究單位也強調，即便各國已對銀行保密制度做出了調整，全球富豪仍有大量機會得以逃漏稅，舉例而言，富人更傾向於將財富集中於房地產市場，而非境外帳戶。不過，該報告仍抱持樂觀態度，並強調各國已就跨國公司最低稅率達成協議，意味著就億萬富翁達成最低稅率也不無可能。