《盤前掃瞄-國外消息》加薩戰火延燒；SHEIN赴美上市關卡重重

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【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.和平峰會沒成果 加薩戰火延燒。埃及21日廣邀多國領袖在首都開羅召開和平峰會，試圖為以巴衝突降溫，但各方歧見過深、最終未能取得共識。阿拉伯國家領導人譴責西方對於以色列連番轟炸加薩地區保持沉默，多數西方國家則主張保護平民為當前要務。

2.SHEIN赴美上市 關卡重重。中國快時尚跨境電商SHEIN（希音）有意在美國上市，但在此之前得先克服一連串挑戰，包括強迫勞動和數據安全疑慮，才能說服華爾街投資人。

3.女股神投資轉向 棄美投歐。有「女股神」封號的方舟投資（Ark Invest）執行長伍德（Cathie Wood）表示其公司策略網站上，目前熱門投資議題沒有一樣跟美國相關。尤其方舟9月收購ETF發行商Rize以進軍歐洲後，棄美投歐已成其網站上最熱門話題。

4.歐盟碳關稅上路 中企挑戰大。全球首個「碳關稅」歐盟碳邊境調節機制（CBAM）於10月1日起搶先試跑，針對鋼鐵等6種產品實施，為中國企業出口歐洲市場造成新一波挑戰。專家認為，未來碳關稅影響將蔓延至更多產業，中國需要建立較完善的碳市場和碳價體系。

5.對中反補貼調查 歐盟再盯上風電。在太陽能和電動車之後，中歐貿易戰的戰火將蔓延到風電領域。日前在布魯塞爾舉行的歐盟會議中，決定將對中國風機的政府補貼進行調查。另外，加拿大政府18日也對中國風電塔座業者併課反傾銷稅與平衡稅，個別稅率為95％～114％，其他稅率為181％。這顯示清潔能源將是中國與歐美國家最新較勁的貿易戰場。