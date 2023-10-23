1023群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：
(1).美國很忙！美國總統結束訪以後，談話要錢聯準會官員談話眾議院議長選舉美十年債殖利率美企業財報
拜登總統10月19日晚間8時在白宮橢圓形辦公室發表全國演說。他提出緊急撥款申請一千億美元。因拜登的演說與以方的後續動作，週五市場再度擔心衝突升級。
1000億美元：600億美元援烏；140億美元援以；100億美元用於人道主義行動；140億美元用於美墨邊境安全和打擊芬太尼走私；70億美元用於台灣等印太地區。
以哈衝突更新10/22/2314:59以色列警告真主黨(黎巴嫩)並加強對加薩的打擊力度，為所謂的「下一階段」行動(可能是地面入侵)作準備
聯準會主席鮑爾談話回溫稿鮑爾19日表示，未來貨幣政策將「謹慎」前行，進一步暗示11月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率可能再升的可能性
聯準會亞特蘭大Bostic談話2024年年中之前不會降息；預計聯準會在2024年下半年降息；通膨將達2%的目標，但聯準會須保持謹慎與耐心；美國不會陷入衰退
聯準會費城Harker談話稱聯邦公開市場委員會(FOMC)應該允許迄今採取的政策行動繼續發揮作用，並在決定政策利率朝任一方向變動前密切關注數據
聯準會克利夫蘭Mester談話如果經濟發展如預期，聯準會將接近於結束激進的緊縮行動；通膨預測風險仍然傾向於上行；長期美債利率上升若持續，或影響利率決策
聯準會金融穩定報告：少數銀行存在資金壓力，需關注中國經濟放緩風險。這是聯準會自大幅加息引發銀行業倒閉潮以來公佈的後的第二份《金融穩定報告》
聯準會《金融穩定報告》提示對通膨風險、美國商業不動產可能發生的巨虧，及部分銀行融資壓力存在關切；不過，美國整個銀行業的存款流動情況已經趨穩
美國眾議院議長選舉前美國總統川普盟友、共和黨眾議員喬登週五(10/20日)在眾議院議長第3輪投票再度失利後，遭共和黨內無記名表決撤除議長提名
美國眾議院議長選舉共和黨保守派次團「共和黨研究委員會」主席、奧克拉荷馬州眾議員赫恩(KevinHern)及德州眾議員塞申斯(PeteSessions)已表態角逐
美國眾議院議長選舉前議長麥卡錫力推共和黨黨鞭、明尼蘇達州眾議員艾默(TomEmmer)民主黨提議代議長麥亨利(PatrickT.McHenry)擴權，但共和黨反對
美國9月財政預算赤字9月單月財政赤字為1710億美元，較8月份4298億大幅下降，但高於預期1660億。
美國企業財報標普500指數中17%的公司已報告了2023年第三季度的實際業績。在這些公司中，73%的EPS高於預期，低於77%的5年平均水準，略低於74%的10年平均水準。
美國企業財報在收入方面，66%的收入高於預期，低於68%的5年平均水準，但高於64%的10年平均水準。未來12個月的本益比為17.7，低於5年平均18.7，高於10年平均17.5。
(2).台灣，再等等經濟部週五(10/20日)公布台灣9月外銷訂單，受全球通膨及升息壓力續存，經濟成長減緩，終端市場需求疲軟，加上供應鏈持續調整庫存所致，9月外銷訂單514.0億美元，年減15.6%；累計前3季外銷訂單4137.3億美元，年減18.7%。
根據經濟部預估，10月外銷訂單金額約510到530億美元，較去年減幅約少4.3%~7.9%。統計處樂觀預期，在AI需求挹注、去庫存化及低基期等因素帶動下，預估最快11月外銷訂單有望轉正。
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