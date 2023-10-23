1023群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

(1).美國很忙！美國總統結束訪以後，談話要錢聯準會官員談話眾議院議長選舉美十年債殖利率美企業財報

拜登總統10月19日晚間8時在白宮橢圓形辦公室發表全國演說。他提出緊急撥款申請一千億美元。因拜登的演說與以方的後續動作，週五市場再度擔心衝突升級。

1000億美元：600億美元援烏；140億美元援以；100億美元用於人道主義行動；140億美元用於美墨邊境安全和打擊芬太尼走私；70億美元用於台灣等印太地區。

以哈衝突更新10/22/2314:59以色列警告真主黨(黎巴嫩)並加強對加薩的打擊力度，為所謂的「下一階段」行動(可能是地面入侵)作準備

聯準會主席鮑爾談話回溫稿鮑爾19日表示，未來貨幣政策將「謹慎」前行，進一步暗示11月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率可能再升的可能性

聯準會亞特蘭大Bostic談話2024年年中之前不會降息；預計聯準會在2024年下半年降息；通膨將達2%的目標，但聯準會須保持謹慎與耐心；美國不會陷入衰退

聯準會費城Harker談話稱聯邦公開市場委員會(FOMC)應該允許迄今採取的政策行動繼續發揮作用，並在決定政策利率朝任一方向變動前密切關注數據

聯準會克利夫蘭Mester談話如果經濟發展如預期，聯準會將接近於結束激進的緊縮行動；通膨預測風險仍然傾向於上行；長期美債利率上升若持續，或影響利率決策

聯準會金融穩定報告：少數銀行存在資金壓力，需關注中國經濟放緩風險。這是聯準會自大幅加息引發銀行業倒閉潮以來公佈的後的第二份《金融穩定報告》

聯準會《金融穩定報告》提示對通膨風險、美國商業不動產可能發生的巨虧，及部分銀行融資壓力存在關切；不過，美國整個銀行業的存款流動情況已經趨穩

美國眾議院議長選舉前美國總統川普盟友、共和黨眾議員喬登週五(10/20日)在眾議院議長第3輪投票再度失利後，遭共和黨內無記名表決撤除議長提名

美國眾議院議長選舉共和黨保守派次團「共和黨研究委員會」主席、奧克拉荷馬州眾議員赫恩(KevinHern)及德州眾議員塞申斯(PeteSessions)已表態角逐

美國眾議院議長選舉前議長麥卡錫力推共和黨黨鞭、明尼蘇達州眾議員艾默(TomEmmer)民主黨提議代議長麥亨利(PatrickT.McHenry)擴權，但共和黨反對

美國9月財政預算赤字9月單月財政赤字為1710億美元，較8月份4298億大幅下降，但高於預期1660億。

美國企業財報標普500指數中17%的公司已報告了2023年第三季度的實際業績。在這些公司中，73%的EPS高於預期，低於77%的5年平均水準，略低於74%的10年平均水準。

美國企業財報在收入方面，66%的收入高於預期，低於68%的5年平均水準，但高於64%的10年平均水準。未來12個月的本益比為17.7，低於5年平均18.7，高於10年平均17.5。

(2).台灣，再等等經濟部週五(10/20日)公布台灣9月外銷訂單，受全球通膨及升息壓力續存，經濟成長減緩，終端市場需求疲軟，加上供應鏈持續調整庫存所致，9月外銷訂單514.0億美元，年減15.6%；累計前3季外銷訂單4137.3億美元，年減18.7%。

根據經濟部預估，10月外銷訂單金額約510到530億美元，較去年減幅約少4.3%~7.9%。統計處樂觀預期，在AI需求挹注、去庫存化及低基期等因素帶動下，預估最快11月外銷訂單有望轉正。

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