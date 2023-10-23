避險情緒增溫 台股早盤下挫百點 三晃、中碳強勢漲停

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Fed不排除進一步升息，加上美10年期公債殖利率接近5％，市場擔憂中東地區衝突擴大等利空因素影響，台股23日指數開低，下殺百點，跌落16,400點整數關卡，目前暫報16,335點，下跌105點，權王台積電（2330）股價下跌7元，來到549元，三晃（1721）、中碳（1723）亮燈攻上漲停，扮演盤面強勢指標。

關注美股上周五表現，四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌286點，或0.86％，收在33,127點；標普500指數下跌53點，或1.26％，收在4,224點；Nasdaq指數下跌202點，或1.53％，收在12,983點；費半指數下跌51點，或1.53％，收在3,316點。

受到包含以色列宣布「軍事三階段行動」，而且拜登政府向國會申請1,050億美元特別預算案，以支持地緣政治安全，以及伊朗警告美國不要對以色列運送武器、不然將造成更加複雜的局勢。相關訊息造成投資人對以巴衝突擴大的擔憂加劇，避險情緒升溫，推升黃金於盤中一度突破2,000美元大關，並衝擊美股四大指數全數下跌。

統一投顧分析，美股本周進入超級財報周，25日德州儀器及Alphabet，26 日Meta及福特，27日Intel及亞馬遜等財報將公布。台股在美國擴大晶片禁令下，AI 類股成為重災區，台股失守除了年線之外的所有均線，但上周五留長下影線，低接買盤進場，預期近期仍是區間震盪格局。

盤面輪動快速，資金聚焦晶圓代工及封測、IC 設計、手機零組件等，如台積電、日月光、京元電、祥碩、聯發科、昇佳電子，表現相對抗跌。