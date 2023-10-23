蘋果追趕AI浪潮 年砸10億美元

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外媒爆料指出，蘋果公司剛剛創立了自己的大型語言模型 Ajax，並在公司內部推出了名為「Apple GPT」的聊天機器人，下一步的關鍵就是確定該技術能否應對競爭對手，以及蘋果將如何將其應用於其產品。

去年底開始，ChatGPT等AI產品引爆全球，外界認為蘋果落後太多，蘋果CEO庫克則強調機器學習，蘋果沒有落後。

外媒指出，蘋果內部對於AI落後相當焦慮，甚至認為這是一次相當大的失誤，要積極彌補。

因此，蘋果內部在7月成立大型語言模型 Ajax，並在公司內部推出了名為「Apple GPT」的聊天機器人，下一步的關鍵就是確定該技術能否應對競爭對手，以及蘋果將如何將其應用於其產品。負責 AI和軟件工程的蘋果高級副總裁約翰·詹南德里亞（John Giannandrea）和克雷格·費德里吉（Craig Federighi）正在領導這項工作，而他們在庫克的團隊中被稱為生成式 AI 推動的「執行發起人」。

蘋果服務主管埃迪·庫伊也參與了其中。這三人現在計劃每年在這項事業上投入約 10 億美元。目前，詹南德里亞正在監督新 AI 系統的底層技術開發工作，他的團隊正在對 Siri 進行深度改造以實現這一目標。

外媒認為，更智能的 Siri 助手最快也要到明年才能準備好，但蘋果內部仍有人對這項技術表示擔憂，而且蘋果的 AI 功能可能需要更長的時間才能在其產品線中普及費德里吉的軟件工程團隊正在將 AI 添加到 iOS 18 中，而且有一項命令要求在其中加入基於該公司大型語言模型（LLM）運行的功能，該模型利用大量數據來磨練 AI 能力。據稱，這些新功能可進一步改善 Siri 和 Messages 應用回答問題和自補充完善句式的能力，類似於競品。

蘋果的軟件工程團隊還在考慮將生成式 AI 集成到開發工具如 Xcode 中，此舉可能有助於應用開發者更快地編寫新 App，這與微軟 GitHub Copilot 等服務保持一致，所以蘋果目前可以說是全面落後，甚至要落後一年還多。

庫伊團隊還在努力將 AI 添加到盡可能多的應用中。例如，該團隊正在探索為 Apple Music 添加新的 AI 功能，包括自動生成播放列表（Spotify 已經與 OpenAI 合作推出了這一功能），以及該公司的生產力應用。庫伊的團隊正在研究如何利用生成式 AI 來幫助用戶在 Pages 等應用中獲得更好地體驗。同樣，微軟已經為其 Word 和 PowerPoint 應用推出了類似的特性。蘋果還在其 AppleCare 部門測試用於內部客戶服務應用的生成式 AI 功能。