蔡總統訪「海洋能前瞻科技專區」，力挺海洋能產業發展

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上週(10/18~10/20)智慧能源周盛況空前，蔡英文總統在總統府資政沈榮津、副秘書長張惇涵、經濟部次長曾文生、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨臺灣區總裁曹世綸陪同下，於展會首日下午前往本次首度設立的「海洋能前瞻科技專區」聆聽簡報，由台灣海洋能發展協會理事長莊閔傑對專區所展示各種海洋能系統與技術服務進行介紹說明。

莊閔傑在介紹協會展出內容時指出，協會成立的目的是希望能在國內推動海洋能產業發展，因此本次與國立臺灣海洋大學合作，聯合協會會員業者共同展出，除了展示業者商業化機組外，也對民眾進行科普教育，並發布了海洋能產業關鍵技術圖，希望建構出海洋能產業樣貌，帶動供應鏈投入。

接著介紹目前國內波浪能與海流能的發展現況，首先是積極投入波浪能研發的本土業者富連海能源科技，採用模組化設計並可設置於岸邊或海上的海陸兩用多軸式發電怪手機組，可擷取各種不同方向的波浪能量，更有效運用波浪能量進行發電，目前正投入建置國內首座MW等級的波浪能案場。另一波浪能業者聯達行則與以色列波浪能技術公司Eco Wave Power合作，以岸際式的波浪能機組，在台共同展開台灣第一個100kW波浪能示範場域。

在海流能部分，已在台設立分公司多年的瑞典商明耐洋流展示了第三代機組，該機組可適應單向洋流或雙向潮流等不同流向變化的環境，最大特點是可在短時間內完成安裝開始發電或解聯進行維修。以節能產品起家的源達機電積極投入小水力與海洋能等創能產業，除展示國內已建置之小水力發電工程實績，並首度發布所代理之潮流能機組。

最後介紹了國立臺灣海洋大學海工中心的離岸風電與海洋能源關鍵技術開發與應用研究成果，以及溫博浚教授-無人機救災影像感測與分析人才班、柯永澤教授可減少波浪對離岸風電基座侵蝕的擋浪船、林鎮洲教授-震盪水柱式波浪能轉換器、李弘彬教授-水下結構物防蝕系統模擬與實證試驗、臧效義教授-海域波浪特性分析、周昭昌教授-風光結合不同電池除能之測試案場、風況與儲能之無限數據擷取與監視系統等各項研究計畫與成果。