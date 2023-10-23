《產業》觀光署攜手JATA 募千人遊台、走訪新景點

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【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署與日本旅行業協會（JATA）共同企畫「千人遊台灣」活動，已成功募集超過千名日本旅客，自19日起分批入境台灣旅遊、走訪新景點。同時，觀光署也力邀日本主力旅行業者一行10餘人來台考察，開拓中南部新景點旅遊商機。

觀光署表示，此次與JATA共同企畫「千人遊台灣」專案，感謝JATA旗下JTB、阪急、讀賣、日本旅行、HIS等大型旅行社成員積極攬客，成功吸引北至北海道、南至宮古島的日本旅客，前來台灣品嘗想念已久的美食小吃、經典景點及觀光署推薦的創新景點。

觀光署指出，這些旅行團安排台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮等七大都市散策，也有部分團體前往基隆正濱漁港、野柳地質公園、花蓮等創新景點。值得一提的是，許多遊客為專程參加21、22日舉行的平溪千人放天燈祈福活動。

據統計，日本市場受日幣貶值、較晚解除防疫規定、護照持有率僅17％、台日航班及人力尚未恢復、日本境內推動國旅補助等因素，2023年前7月出國日客450萬人次，僅為疫前40％，主要前往韓國（24％）、美國（16％）及台灣（占9％），顯見日客出境恢復緩慢。

不過，台灣仍位居日客前7月出境第三位。而前8月日客來台49萬人次，已恢復疫前37％，與日客出境恢復率40％相當。對此，觀光署已積極宣傳「加速擴大吸引國際觀光客方案」招攬團客及自由行旅客，並將針對日本市場推出加碼措施。

觀光署善用台灣安心安全的旅遊形象、台日友情的連結，持續推動優質行程、修學旅行、獎勵旅遊等各項獎勵措施，鼓勵日本業者送客來台。此次策畫「千人遊台灣」專案，同時力邀日本各組團社負責人員來台考察新景點、新活動。

觀光署表示，此次行程安排以中南部經典及新興景點為主，包括台中、日月潭的鐵道觀光小學堂、花火節及文武廟等，也將前往高雄三鳳宮等觀光代言人川口春奈宣傳影片拍攝地，期待日本業者能在明年度包裝台灣創新旅遊產品，吸引日本旅客一來再來。

此外，針對自由行旅客，觀光署已與JATA合作推出訪台旅客護照優惠措施、攜手中華文化總會合作、邀請川口春奈擔任2023台灣觀光代言人並拍攝主題宣傳影片，優先刺激海外旅遊意願較高的年輕族群來台，相關廣告近期已陸續在日本重要交通場站及廣告通路播放。