國際牌酒店＋1！嘉義福容voco酒店2024上半營運

擴大搶攻國際客旅宿商機,福容飯店集團今(23)日與IHG洲際酒店集團正式簽約, 引進IHG洲際酒店集團旗下高檔酒店品牌「voco」,旗下嘉義福容酒店將以「嘉義福容voco酒店」進入市場,成為台灣第一家掛牌的洲際酒店集團旗下voco 酒店,亦為IHG洲際酒店集團在台第15個據點,同時亦為IHG洲際集團在台的第一個「軟性品牌」(Soft Brand)。意味除「委託經營」與「加盟」之外,IHG洲際酒店將與萬豪國際、希爾頓國際、凱悅國際等國際酒店集團在台同場競技,掀起「軟性品牌」酒店大戰。

耗時六年規劃建造的「嘉義福容voco酒店」,為福容飯店集團在台第18個據點,樓高33層、有370間客房的「嘉義福容voco酒店」,被稱為「嘉義101」,正式營運後福容飯店連鎖體系旗下飯店客房總數達3,424間,為全台客房數最多飯店集團。

「voco酒店」是IHG洲際酒店集團於2018年6月所推出新的高端暨生活風格品牌,並且是業主得以保有更多自主權的「軟性」(Soft Brand)酒店品牌,是IHG洲際集團跨入獨立自營酒店市場的第一步。「嘉義福容voco酒店」亦為IHG洲際集團在台的第一個「軟品牌」

在IHG洲際酒店集團中定位為「高端」(Premium)酒店品牌,與「voco」同級的尚有「王冠假日酒店及度假村」(Crowne Plaza Hotels & Resorts)、「華邑酒店及度假村」(Hualuxe Hotels & Resorts)、與「逸衡酒店」(Even Hotels)。

為擴張在台灣觀光飯店版圖、提高市占,搶進一級或地標商圈,包括萬豪國際、希爾頓、凱悅酒店集團、雅高集團,以及璞富騰酒店及度假村、立鼎世酒店集團、羅萊夏朵、全球奢華精品酒店聯盟(Small Luxury Hotels Of The World,SLH),疫後紛紛來台向在台投資旅館飯店的業主推薦自家集團旗下「軟性品牌」(Soft Brand),提供台灣飯店老闆在「委託經營管理」與「加盟」以外的選擇。

目前國際連鎖酒店集團在台軟性品牌有:加入希爾頓酒店集團旗下「Tapestry精選酒店」的「台北時代寓所」( Hotel Resonance Taipei),屬「凱悅尚選」(JdV by Hyatt)的「新竹伊普索酒店」(EPISODE Hsinchu),華泰飯店集團旗下、加入「Design Hotels」的「賦樂旅居」,以及加入「全球奢華精品酒店聯盟」(Small Luxury Hotels Of The World,SLH)的大直維多麗亞酒店。

「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界。福容大飯店耗時六年規劃改造,地上33層,地下5層,樓高136.2公尺,飯店總房間數達370間,打造雲嘉地區第一高層的SRC鋼骨建築,更是福容大飯店體系下,量體最大,建物最高、房間數最多的飯店。飯店內部規劃,1樓是飯店大廳與商辦入口,雖然連通,但各自獨立,互不影響,同時也劃分了咖啡廳與一個獨立店面;2到4樓屬於餐飲空間,有自助餐廳與宴會廳;5樓和6樓,各自300坪無隔間的通透空間,將對外招商;7樓預計打造健身房、泳池、兒童育樂等休閒娛樂中心;中間層的8到15樓,屬商辦空間,擁有獨立三部電梯,不與飯店共用;16樓到31樓就是特色客房與各式主題套房;32樓規劃了中餐廳、包廂,並設置了空中酒吧及高空玻璃步道,白天能直接眺望阿里山,入夜之後,嘉義美麗夜景一覽無遺;頂層的33樓,建置11間包廂,最大的兩個包廂,一次都能容納20人。

2023年對「福容大飯店」來說,也開啟了新篇章,除了原有的「福容大飯店」區分為城市型與度假型的星級飯店之外,旗下全新的輕旅品牌「福容徠旅」,四家分店「福容徠旅林口」、「福容徠旅水里」、「福容徠旅高雄」、「福容徠旅墾丁」,也陸續在暑假亮相。