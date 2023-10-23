國際牌酒店＋1！嘉義福容voco酒店2024上半營運

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擴大搶攻國際客旅宿商機，福容飯店集團今（23）日與IHG洲際酒店集團正式簽約， 引進IHG洲際酒店集團旗下高檔酒店品牌「voco」，旗下嘉義福容酒店將以「嘉義福容voco酒店」進入市場，成為台灣第一家掛牌的洲際酒店集團旗下voco 酒店，亦為IHG洲際酒店集團在台第15個據點，同時亦為IHG洲際集團在台的第一個「軟性品牌」（Soft Brand)。意味除「委託經營」與「加盟」之外，IHG洲際酒店將與萬豪國際、希爾頓國際、凱悅國際等國際酒店集團在台同場競技，掀起「軟性品牌」酒店大戰。

耗時六年規劃建造的「嘉義福容voco酒店」，為福容飯店集團在台第18個據點，樓高33層、有370間客房的「嘉義福容voco酒店」，被稱為「嘉義101」，正式營運後福容飯店連鎖體系旗下飯店客房總數達3,424間，為全台客房數最多飯店集團。

「voco酒店」是IHG洲際酒店集團於2018年6月所推出新的高端暨生活風格品牌，並且是業主得以保有更多自主權的「軟性」（Soft Brand)酒店品牌，是IHG洲際集團跨入獨立自營酒店市場的第一步。「嘉義福容voco酒店」亦為IHG洲際集團在台的第一個「軟品牌」

在IHG洲際酒店集團中定位為「高端」（Premium）酒店品牌，與「voco」同級的尚有「王冠假日酒店及度假村」（Crowne Plaza Hotels ＆ Resorts）、「華邑酒店及度假村」（Hualuxe Hotels ＆ Resorts）、與「逸衡酒店」（Even Hotels）。

為擴張在台灣觀光飯店版圖、提高市占，搶進一級或地標商圈，包括萬豪國際、希爾頓、凱悅酒店集團、雅高集團，以及璞富騰酒店及度假村、立鼎世酒店集團、羅萊夏朵、全球奢華精品酒店聯盟（Small Luxury Hotels Of The World，SLH），疫後紛紛來台向在台投資旅館飯店的業主推薦自家集團旗下「軟性品牌」（Soft Brand），提供台灣飯店老闆在「委託經營管理」與「加盟」以外的選擇。

目前國際連鎖酒店集團在台軟性品牌有：加入希爾頓酒店集團旗下「Tapestry精選酒店」的「台北時代寓所」( Hotel Resonance Taipei)，屬「凱悅尚選」（JdV by Hyatt）的「新竹伊普索酒店」(EPISODE Hsinchu），華泰飯店集團旗下、加入「Design Hotels」的「賦樂旅居」，以及加入「全球奢華精品酒店聯盟」（Small Luxury Hotels Of The World，SLH）的大直維多麗亞酒店。

「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界。福容大飯店耗時六年規劃改造，地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，打造雲嘉地區第一高層的SRC鋼骨建築，更是福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。飯店內部規劃，1樓是飯店大廳與商辦入口，雖然連通，但各自獨立，互不影響，同時也劃分了咖啡廳與一個獨立店面；2到4樓屬於餐飲空間，有自助餐廳與宴會廳；5樓和6樓，各自300坪無隔間的通透空間，將對外招商；7樓預計打造健身房、泳池、兒童育樂等休閒娛樂中心；中間層的8到15樓，屬商辦空間，擁有獨立三部電梯，不與飯店共用；16樓到31樓就是特色客房與各式主題套房；32樓規劃了中餐廳、包廂，並設置了空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山，入夜之後，嘉義美麗夜景一覽無遺；頂層的33樓，建置11間包廂，最大的兩個包廂，一次都能容納20人。

2023年對「福容大飯店」來說，也開啟了新篇章，除了原有的「福容大飯店」區分為城市型與度假型的星級飯店之外，旗下全新的輕旅品牌「福容徠旅」，四家分店「福容徠旅林口」、「福容徠旅水里」、「福容徠旅高雄」、「福容徠旅墾丁」，也陸續在暑假亮相。