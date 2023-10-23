重陽敬老 門諾醫院攜手福容花蓮宴請偏鄉長輩

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

重陽節即將到來，門諾醫院攜手福容大飯店花蓮店宴請50多名偏鄉長輩，舉辦「福臨門諾、樂活長青」公益餐會，由美食教母胡天蘭促成、金曲歌王殷正洋響應獻唱，現場長者陶醉在優美歌聲中享用主廚特製佳餚外，還上台演出太魯閣族組曲致謝，表達內心的喜悅感動。

福容花蓮店副總經理陳春美表示，主廚潘明輝攜手團隊設計專屬長輩的菜單，主打高蛋白、好入口的料理，包括容易進食的「絲瓜蟹粉釀封肉」、利於長青族支氣管調養的「金湯蟲草鮮鱸魚」、消化吸收的「金鑽鳳梨舒肥鴨」以及養生益氣湯品「養生菌菇燉鳳件」；西餐主廚劉明恭則推出現切肋眼牛排，加入馬告及西式香料醃製，口感鮮嫩爽口，搭配冰心地瓜、奶香玉米，讓長者補足營養，維持好體力！未來這些餐食也即將入菜銀髮族專屬美饌，請大家敬請期待！

門諾壽豐護理之家及長照據點長輩，近年受疫情影響，很難能齊聚品嚐桌菜美食，疫情趨緩後，在美食教母胡天蘭牽線下，今年攜手福容大飯店總公司餐飲營運部副總李杰奎投身公益，選定重陽節前夕於福容花蓮店席開8桌宴請長者，金曲歌王殷正洋也受邀到場，為餐會公益演唱，包括城裡的月光、橄欖樹及思慕的人等民歌組曲。

50多名偏鄉長者，在門諾醫院長照部團隊陪伴下出席用餐，並於殷正洋的動人演唱中，享用一道道由主廚特製餐點，營養兼具美味的滿桌佳餚，讓長輩們吃的相當滿足；長照團隊和長者也分別擔綱開場及結尾演出，以獻唱致謝，現場氣氛熱鬧歡樂、充滿活力。美食教母胡天蘭表示，5年前第一次幫門諾辦活動，看到爺爺奶奶吃得高興並跟著活動歡唱，心裡感到相當溫暖，疫情後一直惦記著與門諾醫院特助賈漢生的談話，期望今年能帶著花蓮偏鄉長輩至飯店用餐，今年終於促成這場慈善餐會！

陳春美表示，福容飯店熱心公益，其中花蓮店為附近長者送餐已實行近10年，今年也加入長者關懷據點送餐行列，好評不斷，為了這次公益餐會，主廚潘明輝與團隊特別設計符合長者牙口餐食，包括容易進食的「絲瓜蟹粉釀封肉」、利於長青族支氣管調養的「金湯蟲草鮮鱸魚」、消化吸收的「金鑽鳳梨舒肥鴨」以及養生益氣湯品「養生菌菇燉鳳件」；西餐主廚劉明恭則推出現切肋眼牛排，加入馬告及西式香料醃製，口感鮮嫩爽口，搭配冰心地瓜、奶香玉米，讓長者補足營養，維持好體力！福容大飯店花蓮店03-823-9988 花蓮市民生路51號。