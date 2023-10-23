《金融》大陸今明年GDP估值 瑞銀雙升至5.2%及4.4%

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【時報記者任珮云台北報導】瑞銀上調對大陸2023和2024年的經濟增長預測，2023年由4.8%上調至5.2%，2024年實際GDP增長預測從4.2%上調至4.4%。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，得益於8月底以來房地產政策寬鬆加碼，9月房地產銷售跌幅略有收窄，同時資料顯示10月上半月房地產銷售繼續小幅改善。全球科技週期觸底，出口量有望止跌企穩。同時，十一黃金周資料顯示節假日出行與旅遊收入進一步修復，消費持續復甦。

在房地產方面，汪濤預計未來幾個月房地產活動將低位企穩，但仍持續疲弱。8月底以來房地產政策寬鬆加碼，包括在全國範圍內下調最低首付比例和二套房的房貸利率，諸多二線城市取消或放鬆限購措施等。預計房地產政策放鬆的效果將在10月和四季度繼續逐漸顯現，包括更多大城市將放鬆限購措施，推動房地產活動在未來幾個月低位企穩。2024年房地產銷售和新開工可能依然維持低位，而且由於住房市場情緒疲弱，本輪房地產銷售反彈能持續多久仍面臨不確定性。政府可能將加大對房地產開發商和保交樓專案的信貸支持，不過尚未出臺相關政策。

至於2024年，受惠今年三季度經濟增長動能走強將推動2024年GDP增長4.4%。隨著經濟重啟後服務業活動進一步反彈，居民收入繼續修復，部分超額儲蓄釋放，消費有望在2024年繼續溫和復甦。然而，居民信心可能仍較為低迷；地方政府財政繼續面臨挑戰，這將限制其加大政府支出和提振基建投資的能力。預計政府將提高2024年的一般公共預算赤字率和地方政府專項債新增限額，支撐經濟增長。同時隨著科技週期觸底回升，預計中國出口將逐漸改善。