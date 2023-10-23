美股領跌 台指期早盤修正

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台指期早盤23日受美股領跌影響，指數開低修正，盤中低點來到16,312點，目前暫報16,332點，下跌82點，成交口數約3萬口。

美股四大指數走跌，帶動全球修正，重要指標包含NVIDIA、APPLE、TESLA 皆跌破所有均線往下修正，目前落底訊號尚未出現，美國聯準會克利夫蘭分行總裁 Loretta Mester 表示通膨依舊過高且仍有上行風險，無法確定升息循環已經結束，可能還需要一次升息才會達到終點利率；亞特蘭大分行總裁 Raphael Bostic 認為明年年中之前不太可能看到聯準會降息。

第一金投顧分析，近期台股遭雙重利空夾擊，AI中國禁令以外還有中東戰事，雖然 11月1日的美國 FOMC 會議不會升息，但市場預期仍將升息一次，將落在 12 月或者1月。由於台股及美股跌破所有均線呈現空頭排列走勢，目前最好策略是嚴格停損，靜待止跌後再重新布局。

而盤面重點的 AI 族群持續重挫拉回，跌深後投資價值浮現，雖然訂單將因為中國地區被禁而下修，但整體發展趨勢仍然未變，有機會呈現利空出盡。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨逆勢上漲54點，暫報8,409點；臺灣永續期貨下跌70點，盤中報價8,282點；半導體30期貨下跌59點，指數來到4,391點；國外指數部分，東證期貨下跌7.25點，來到2,254點；美國道瓊期貨下跌248點，指數暫報33,330點；英國富時100期貨下跌87點，盤中報價7,421點。