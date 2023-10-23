入秋嗑鍋 石二鍋海陸3饗278元起 尬鍋新湯傲「椒」上市

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天氣轉涼，10／23適逢九九重陽節，10／24「霜降」代表正式進入秋末冬初，也是鍋物旺季，王品集團旗下鍋物「石二鍋」、「尬鍋」、「12 MINI快煮鍋」和「旬嚐」，紛紛摩拳擦掌推出新湯頭、新前菜或免費加菜，讓個人獨享或好友歡聚都能暖心更暖胃。

王品集團精緻鍋物新品牌「旬嚐」，每季都會推出時令菜色，今秋端上主廚推薦新菜「韃靼鮭魚」，新鮮鮭魚結合西式韃靼料理，經檸檬皮提味再佐以巴薩米克醋，並推薦三種吃法，一品原味、二嚐包海苔享用，三吃與紫蘇葉一起入口，提供消費者多重風味及口感，搭配用普洱茶伏特加為基底的「白露織秋調酒」，感受如詩般的浪漫氛圍。11月底前兩人以上同行，出示FB／IG金秋活動貼文即贈原價880元的「金箔星鑽散壽司」乙份。另外，平日午間也能享用優雅火鍋午宴，現正推出「雙人商業套餐」，售價1,599元起，11月底前凡選購再贈2杯飲品。

人氣鍋物「石二鍋」即日起推出澎派主餐「海陸三饗上選豬」及「海陸三饗雪花牛」，除了精選原塊肉品，還加上新鮮台灣鯛魚與大白蝦，讓消費者一次吃到肉、魚、蝦，三個願望一次滿足。9月推出的超擬真限量周邊「百頁魚豆腐抱枕」即日起開放加購，凡消費套餐就能以299元帶回家，每次看都可愛到讓人心臟爆擊。

民調顯示台灣每4人就有1位喜愛「酸菜風味鍋物」，台式潮鍋「尬鍋」順應潮流推出「酸白菜泡椒雞湯火鍋」，嚴選雲林鮮脆大白菜製成爽口酸白菜，再結合川菜經典調味料-泡椒，酸中帶辣的泡椒為香醇雞湯湯底帶出辛香滋味。瘋美食APP獨家釋出「泡椒酸菜雞湯火鍋-雪花牛肉」75折嚐鮮券，10／24限量開搶，贈完為止。11／15前到店選購此鍋，再於品牌FB或IG拍照打卡、hashtag「＃尬鍋泡椒酸菜雞湯火鍋」，主動出示即贈蛤蜊一份，為深陷通膨風暴的小資族省荷包。

個人小火鍋的魅力，可以避免社恐揪團的尷尬和備料的麻煩，一人一鍋既能維持自在的用餐品質，還能品嘗濃郁湯頭和豐富主食配料，是小資族的獨食首選。個人平價鍋物「12 MINI快煮鍋」11月底前，凡外帶消費任一鍋物，天天免費加菜，且雙周更換贈送菜色，讓小資族也能吃得超澎派。透過LINE官方帳號累積點數，消費1鍋集1點，11月份每周二，選購新款鍋物「歐巴泡菜鍋」、「韓妞起司牛奶鍋」點數再加倍，集滿12點可兌換限量MINI手機支架，讓消費者吃鍋同時能輕鬆看片。