《商情》期金勁揚；原油轉跌；期棉跌近3%；BDI續跌；期膠續弱2.4%

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時報-商情早報

1.中東衝突提升，上周五紐約期金勁揚。

2.LME:10/20期銅收7948.50美元/公噸，跌44.50美元。

3.NYMEX:12月輕質原油跌0.29美元，每桶為88.08美元。

4.西德州原油下跌0.23美元，每桶為89.12美元。

5.10/20BDI運費指數為2046.00。

6.SICOM:天然橡膠11月期貨RSS3下跌4.60美分。

7.NYCE:12月棉花跌1.87美分，每磅為82.40美分。

8.CBOT:12月黃豆粉漲0.90美元，每公噸為423.90美元。

9.10/20TRJ-CRB下跌1.33，為286.01。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸117.33美元，跌1.76美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-中東衝突提升，上周五紐約期金勁揚；由於市場擔憂中東衝突一觸即發，進而提振黃金避險吸引力，令金價觸及五月以來最高，而戰爭抵銷了美國聯準會(Fed)主席鮑威爾言論，加上美元走軟，同步支撐金價上揚；上周五(10/20)收盤報價，12月黃金漲13.90美元，報每盎司1994.40美元；12月白銀漲0.47美元；1月白金漲6.90美元；12月鈀金跌7.30美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美債收益率攀升，期銅跌近0.6%；因受累於最大經濟體美國，美債收益率攀升，貨幣持續維持高企利率，導致全球經濟增長乏力，以及最大金屬消費國中國，缺乏更多實質刺激政策措施的擔憂，使得銅的短期前景看跌，致倫敦(LME)銅價下跌。終場上周五指標期銅下跌44.5美元；期錫下跌220美元；期鎳上漲68美元；期鋅上漲23.5美元；期鋁下跌3.5美元；期鉛上漲2美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-地緣政治風險趨緩，上周五歐美油價轉跌，由於哈馬斯自加沙釋放美國人質後，巴以危機能夠緩和，同時原油市場部分風險溢價降低，以及美國油氣鑽井平臺小幅增加，打壓油價高點回跌，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨跌0.62美元，報88.75美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨跌0.22美元，報92.16美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-交易清淡，上周五BDI指數續跌1.2%；因僅個別礦商詢盤，貨方議價能力較強，使海岬型船運價減少近640美元，抵銷了巴拿馬型船運價連增所帶來的收益，致終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌1.2%；其中最新報價BDI指數下跌25點，收2046點，跌幅1.2%；BCI指數下跌77點，收3556點，跌幅2.1%；BPI指數上漲3點，收作1638點，漲幅0.2%；BSI指數維持平盤，收作1287點。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-政治不確定性，上周五大阪期膠續弱2.4%；儘管橡膠需求偏好並未改變，但因投資人考量到以色列對哈瑪斯的戰爭可能引發更廣泛的中東衝突，為迴避風險進而選擇獲利了結，加上日本基準日經平均指數以下跌作收，令終場大阪期膠續弱2.4%；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨跌2.4%，報每公斤259.8日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨跌1.7%，報每公斤144.60美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌1.1%，收於每噸14455元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨觸及8月以來最高價格後收低，而大豆期貨則從一個月高點回落，分析師指出，由於擔心巴西乾旱，擾亂河流糧食運輸和大豆種植放緩，引發獲利了結，但美國出口需求增加也支撐期價，終場12月小麥跌8美分，12月玉米跌9.5美分，11月大豆跌13.25美分，12月黃豆油漲0.28美分，10月黃豆粉漲0.9美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求低迷，上周五ICE棉花期貨回跌近3%；因中國大量進口比美棉更加便宜的巴西棉，並打壓美棉價格，以及中東衝突加劇，引發美股與大宗商品下挫，同步令期棉下跌；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌2.22%，報每磅82.40美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.82%，收報每公噸16360元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國房地產困境，鐵礦石跌近1.5%；因數據顯示，最大消費國中國9月份主要城市的房價下跌速度加快，表明需求持續疲軟，中國房地產困境持續，中國9月粗鋼產量較8月下降5%，令市場對鋼鐵企業在施工旺季提高開工率後產量上升的預期落空，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月跌1.27%，報每噸107.69美元；62%鐵礦石近月跌1.48%，報每噸117.33美元。(呂方維整理)(商品行情網)