持續6年辦捐髮助癌友 童軍團發揮正能量頗值嘉許　

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從2018年開始辦理的「MOP和平使者計劃捐髮活動」今年已持續第6年，在結合民間單位與各童軍協辦團的號召之下，經過一個多月以來的推廣成果豐碩再創佳績。

10月21日由桃園市童軍會總幹事徐松芳與副總幹事胡暐金帶領數10位夥伴，將募集來的381束捐髮與善款17萬7千5百元全數捐予社團法人中華民國癌病腫瘤患者扶助協會，協會監事楊孟臻代表收下捐髮與善款表示，預估可製作成約50頂真人假髮轉贈給有需要的癌症病友。桃園市童軍會總幹事徐松芳表示，MOP捐髮活動從2018年開始號召以來連續6年不中斷，藉由努力下已可在一個多月就募集到381束的捐髮與17萬餘捐款，感謝全國共32個童軍團一起協辦。

活動總召劉邦俊特別提到今年首次參與協辦的「全球僑台商數位跨業交流總會」吳秀美理事長，在得知這個活動後立即熱心表明願意一起投身公益活動，除此該會監事長也是越南僑商界名人紀淑惠也將留了數年的長髮剪下捐出，理事陳清國也慨捐1萬元支持活動，協辦單位「桃園市新聞記者協會」理事長劉坤厚也說，能夠再次為公益活動傳播資訊協助推廣也是所有媒體人職責。

今年海外響應的童軍團有來自馬來西亞坤成童軍團的劉南生教練也慷慨捐1萬元善款，來自日本的羅浮童軍小林千乃今年則是第3度參與捐髮活動，也親自帶來了17束捐髮，其中包含了她自己與母親的捐髮，桃園市石門社區複式童軍團副總團長林秀珍則提到，在收髮過程中看到大家把用心保持的秀髮一束束交給她感受到滿滿愛心。

另，桃園揚格複式童軍團石玉真團長說，今年捐髮活動她也特別讓團裡的行義童軍張之晴與楊震湲一起來協助，讓她們藉機學習如何發揮社會影響力，桃園東門國小複式童軍團團長鍾明君則帶著小女兒到捐贈儀式現場，讓她看到有這麼多有愛心的人願剪下寶貴頭髮捐給需要的人。