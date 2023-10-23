上毅生技ENO1抗體新藥登國際期刊 解密多發性骨髓瘤代謝異常

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上毅生技開發之ENO1（烯醇化酶-1）單株抗體新藥傳捷報。研發團隊10月初發表多發性骨髓瘤（multiple myeloma）數據，獲國際期刊肯定，刊登於《Oncology Reports》；首次揭露ENO1在細胞膜表面可調控糖解作用（glycolysis）之全新機轉，並在動物實驗中，證實ENO1抗體新藥可顯著縮小多發性骨髓瘤腫瘤。

這是繼於2022年國際期刊《Molecular Cancer Therapeutics》發表ENO1抗體可透過調控腫瘤微環境，有效縮小攝護腺腫瘤，進一步在ENO1抗體藥物機制的重要發現。

上毅生技董事長林孟貴表示，開發之ENO1單株抗體為現有治療選擇中，領先全球首見的新藥機制（first-in-class）。該ENO1抗體新藥已於2022年完成健康受試者的臨床一期試驗，結果顯示此抗體在人體有良好安全性與耐受性。上毅生技預計儘速啟動臨床二期試驗，以期能提供復發或頑固型多發性骨髓瘤病患更多元最適化的新藥選擇。

多發性骨髓瘤是一種血液性癌症，患者骨髓內充滿癌細胞，造成造血功能降低及骨頭破壞，癌細胞會大量產生抗體Ｍ蛋白，阻塞腎小管，導致腎衰竭。雖已有多種治療藥物可選擇，但在治療控制後容易多次復發，因此多發性骨髓瘤目前仍是無法治癒的疾病。

上毅生技指出，多發性骨髓瘤細胞已被證實為高度倚賴糖解作用而生長，先前亦有報導在多發性骨髓瘤細胞上有發現較多的ENO1。癌細胞的ENO1數量越多，病人預後發展越不好。持有專利的ENO1抗體是全球第一個進入臨床試驗，可抑制糖解作用的抗體藥物，此全新機轉大幅開啓ENO1的抗體在多種癌症治療之潛力。

上毅研發團隊研究顯示，其ENO1抗體新藥能抑制多發性骨髓瘤生長， 除抑制細胞表面ENO1的致癌功能，更驚喜發現亦能抑制糖解作用，減少癌細胞對葡萄糖的攝取及降低乳酸分泌，此重大發現為本次論文發表之最大亮點。