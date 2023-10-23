美國紐澤西州州長訪台見證

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支持台灣接軌國際，美國紐澤西州州長墨菲（Philip Murphy）20日率團首度參訪國立臺北科技大學，由北科大校長王錫福代表迎接，同時見證北科大與美國紐澤西理工學院（NJIT）、紐澤西州立羅格斯大學（Rutgers University）簽訂合作協議，強化台美學術交流、共同培育國際人才，形成更緊密的教育夥伴關係。

紐澤西州州長墨菲指出，紐澤西州長期以來扮演傑出人才的教育搖籃、技術創新的領航者，今日的簽約儀式，不僅持續鞏固美國紐澤西州與台灣大專校院的夥伴關係，同時也是為各種技術革新與研究突破而鋪路。

北科大校長王錫福表示，本校與紐澤西理工學院原本即為盟校，今日再度簽署研究合約，共同支持優秀教師的研究交流；今日也與羅格斯大學簽署校級合作盟約，象徵本校與紐澤西州二所優質大學的夥伴關係邁入新的里程碑，而州長墨菲的親身見證，彰顯其對國際高等教育合作的高度重視。作為台灣歷史最悠久的科技大學，北科大培育出無數企業家，推動台灣經濟發展，相信彼此對創新、知識與進步的共識和投入，將產出豐碩成果。

紐澤西理工學院為美國名列前茅的州立理工大學，畢業校友年薪據今年《紐約時報》調查，高居全美公立大學之冠。紐澤西理工學院校長Teik C. Lim曾擔任美國辛辛那提大學（UC）工程與應用科學學院院長，促成該校與北科大合作「智慧感測與應用國際學院」；後於擔任美國德州大學阿靈頓分校（UTA）學術副校長、代理校長期間，持續推動UTA與北科大合作多項碩士雙聯學位學程。

紐澤西理工學院校長Teik C. Lim表示，很開心與北科大的合作深化到生物、材料、永續能源、機器人和機器智慧、智慧交通及供應鏈管理等多種領域，未來每年將與北科大合作展開三項研究計畫，並感謝紐澤西州政府協助強化雙邊教育鏈結，相信將對社會經濟發展有所助益。

羅格斯大學為美國紐澤西州最大的公立研究型大學，其New Brunswick校區名列美國公立大學十五強，為公立常春藤名校之一。羅格斯大學副校長兼營運長卡爾喀多（Antonio M. Calcado）指出，羅格斯大學與北科大今日締結盟校，未來將由工程學院展開學術研究合作，加強國際教育鏈結與創新科技，提升學生的學術與職涯發展。

訪團中，紐澤西州州長夫人譚美（Tammy Murphy）、紐澤西理工學院校長夫人Yoon Voong、紐澤西州招商局（Choose New Jersey）執行長馬修斯（Wes Mathews）、紐澤西州經濟發展署（NJEDA）執行長蘇利文（Tim Sullivan）、北科大校友企業家等貴賓皆蒞臨，共同見證北科大與紐澤西州二所大學的簽署儀式。