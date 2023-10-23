禮敬大自然 靈鷲山護法會新北市A區歡喜淨灘

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

靈鷲山護法會新北市A區180人，連續6年以實際行動力，到貢寮石碇溪海岸淨灘，1小時撿拾了42袋528公斤垃圾，人人對當一天利己利他的歡喜、快樂菩薩，相當法喜。貢寮區公所社會課長吳淑珠到場感恩靈鷲人攜手淨灘，人人成為淨灘種子，以行動力守護福隆的美麗海岸，保護萬物生態，也讓地球休養生息。

靈鷲山開山住持心道法師說，大自然就是佛法，相容無礙，要用靈性的覺醒之愛，用愛心關懷所有的生命、生態，地球只有一個，再不做，就來不及了！

貢寮區區長柯建輝因公無法到場，社會課長吳淑珠特別前來淨灘，代表公所和區長感謝靈鷲山和網友們，他說，淨灘是生命教育的一環，讓我們看見地球母親之美，6年來，大家聚集善心善念緣，為地球、海洋奉獻的淨灘夥伴，在福隆造鎮行列中，一起努力前行和付出。

靈鷲山法益法師說，淨灘是很棒的守護地球的範行，淨灘也是修行，修我們清淨的心，每個人都是具有熱情的地球公民，都是海洋垃圾清理的貢獻者，人類任意製造、丟棄垃圾，已成為生態殺手，面對地球、海洋的生態浩劫，即使只是一條線、一根吸管、一個塑膠袋，都可能危急海洋生物的性命，地球是我們的生存空間，必須靠大家維護，我們要反觀自照，靜下心來，從日常生活中愛地球，不要過度消費，更要注意自己的身口意業，不要隨意丟棄垃圾，跟著靈鷲山淨化身心靈、跨國際愛地球、守護海洋，讓環境永續。

年年參與淨灘的靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪分享，淨灘健康又環保， 我們「地球的家」有很多很多的污染，現在正是改變並採取行動的時候，海洋在平衡氣候扮演重要角色，垃圾更不該是給大海的回饋，希望我們從人類永續、地球和平的目標出發，積極弘揚心道法師「靈性生態、生命和平」的理念，喚起人們對於海洋保護的重視。