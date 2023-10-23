互貴攜手 EyeZense Inc開發智慧安全穿戴設備與人工智慧判讀系統

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全球頂尖電子醫材代工商，互貴興業與美國矽谷EyeZense Inc.宣布成為戰略合作夥伴，EyeZense 將借重互貴過往在微型內視鏡頭研發與生產經驗，共同開發智慧安全穿戴攝影設備。並順應產業趨勢，結合台美IT技術團隊，研發用於攝影設備的即時影像擷取AI判讀軟體，以滿足市場需求。

日前（10月4日）假美國加州矽谷的戰略合作協議簽約儀式上揭露，簽約儀式現場由 EyeZense 顧問，前美國陸軍參謀長 （the 19th Secretary of the United States Army）Francis J. Harvey，以及前美國陸軍二星上將（Major General (r) ）Robert B. Ostenberg擔任見證人，突顯該次戰略合作的重要性。互貴興業執行長郭加泳表示，經由此次與EyeZense的戰略合作，並獲得兩位美國有力夥伴的支持，將有助互貴完整戰略佈局並開創跨域商機，相信在Francis Harvey前參謀長、Ostenberg前上將與 EyeZense 執行長 Steven Yung 的協助下，互貴與 EyeZense 的合作成果有望進入美國個人穿戴式安保市場以及軍警裝備市場，預估將對市場產生巨大影響力，並帶來可觀營收，實現雙贏局面。

EyeZense 是一家致力於研發穿戴式智慧裝備公司，主要服務項目為提供客戶戶外安全監控解決方案和物聯網應用平台，其解決方案具有自主和智能監控功能，結合邊緣和混合雲分析能力，使用場域除可用於個人日常生活中的安全監控外，更可應用於軍警方的巡邏安全監測與AI預警系統。

透過此次合作將充分展現互貴在電子醫材生產領域的專業知識，以及整合台灣半導體和電子製造供應鏈的豐富經驗，期透過各專業領域的技術整合，共同打造出更先進的智慧型安保穿戴設備及即時影像擷取AI判讀軟體，以滿足消費性與軍警市場需求，開拓市場新商機。

互貴興業致力於推動醫學影像處理和人工智慧技術應用，通過創新和技術改善醫療保健，提供更好的治療選項。更多詳情可至互貴興業官網http://www.hukuibio.com查詢。