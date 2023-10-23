血汗錢難賺 富士康轉型金融大鱷

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富士康多個廠區遭到搜查，其中自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。陸媒分析，這是因為富士康涉入多個地產開發項目，成為新的地產大鱷，近期因為地方債務問題而被提上檯面。

陸媒統計，自2005年以來，富士康正式公布至少5個商業地產項目、2個住宅項目、47個工業區。

郭台銘自2005年開始，成立香港軒盛公司，主導房地產綜合開發。2005年前後，軒盛就在就在上海、長春、貴州、太原、深圳、武漢、重慶等地陸續獲取商住地塊，其中上海陸家嘴的上海總部「富士康大廈」項目最受人關注的。

除了上海的「富士康大廈」項目，在2009年、2012年、2013年以及2015年，富士康分別投資重慶商業地產、長春「玉蘭新天地」、貴州「富士康商貿城」以及樂山商貿綜合體，但後期這些項目卻鮮有消息傳出。唯一的兩個住宅銷售項目，武漢「軒盛·灣郡」項目以及武漢富士康工業園區附近別墅項目得以在2010年和2011年開盤。

易居企業集團CEO丁祖昱曾發文表示：「說實話，我可以理解郭台銘，畢竟做代工毛利率太低。再加上最近幾年整個市場競爭加劇，進出口疲軟，成本上升，富士康的錢越來越難賺，一分一釐都是『血汗錢』，而房地產商卻賺得盆滿鉢滿。」