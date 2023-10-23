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超強選地眼光助攻有感建築 精華地段專寵自住客

  • 工商時報 江偉琳

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鉅陞國際開發(5529)台中首發案推出「台灣隱賦」(3D外觀示意)。圖/業者提供
鉅陞國際開發(5529)台中首發案推出「台灣隱賦」(3D外觀示意)。圖/業者提供

近幾年不少新銳品牌建商憑藉著堅強建築團隊、絕佳選地眼光，快速進入購屋族的視野中，其中，又以瞄準台中超精華地段推案的鉅陞國際開發(5529)受注目，鎖定自住客推出「有感建築」，正迎市場趨勢，讓鉅陞品牌受注目之外也深獲消費者青睞。鉅陞國際開發(5529)積極布局台中房市，台中首發案推「台灣隱賦」，七期首排、台灣大道珍稀黃金地段，距離新光大遠百僅250米，千坪基地、百米面寬，展現鉅陞品牌深耕區域的決心，一出手就是七期核心。

看準台中城市發展潛力，且獨鍾台中市蛋黃區，鉅陞國際開發(5529)除台中首發案「台灣隱賦」外，還有位處七期市政特區第一排的「Ｖ市政」，後續另備妥充足土地推案庫存，雄厚的品牌實力不言可喻，獨家提供八項精品級服務，強調ALL IN ONE一條龍服務，其中業界首發付款免部分暫收款，減輕自備負擔，讓自住客超級有感，還有24HR線上報修服務、VIP精品客變包廂、主動舉辦兩次施工說明會、一年精心社區代管，提供住戶多元活動課程、細膩交屋過程、入厝慶典、主動安排建築總體檢等，細心、用心、全方面的體貼自住客需求。

慎選好地段又有精品級售後服務加持，推升鉅陞國際開發(5529)「有感建築」更加深入自住客的心，以「台灣隱賦」為例，位於台中市政府首排、台灣大道60米林蔭大道，七期最核心、最稀有1,753坪壯闊基地，5分鐘散步到新光大遠百商圈，學區則為西屯區惠來國小，該校素來以精緻教學聞名，還有台中市第一座設置的英語實境體驗教室，此外，「台灣隱賦」坪數規劃上更是切入區域中小坪數產品真空帶，推出25、35、45坪，規劃四戶雙電梯、圓弧宜居陽台設計等，產品稀缺性不言可喻。

學區為惠來國小，該校為西屯明星學區。圖/業者提供
學區為惠來國小，該校為西屯明星學區。圖/業者提供

為讓自住客能輕鬆入主台中最精華地段，「台灣隱賦」推出超優惠付款，首付3%、98萬元起買預售屋全裝修，彈性付款方式讓自住客更靈活運用資金，全屋提供輕裝修服務，讓屋主在交屋後，不用費神找設計師、監工裝潢、忍受缺工缺料、工期拖延等問題，為屋主「超前部署」、解決痛點，種種體貼服務，展現鉅陞國際開發(5529)ALL IN ONE一條龍服務、打造品牌的決心與實力。

此案位居七期首排、台灣大道珍稀黃金地段，距離新光大遠百僅250米。圖/業者提供
此案位居七期首排、台灣大道珍稀黃金地段，距離新光大遠百僅250米。圖/業者提供

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