10／23盤中熱門焦點股

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今（10/23）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）2024資本支出年增5成 良得電臉色佳

連接線廠商良得電（2462）周一早盤在盤勢開低走低之際，呈現開平震盪趨堅格局，迄上午9：17的市價暫報39.3元，上漲1.93%。

通膨當道，消費電子吹逆風，急單成新主流，在在都讓科技業能見度壓低，良得電靠著拉高客製化比例及低軌衛星地面端連接線，可望於明年第二季放量而另闢蹊徑，成功拉高對明年的掌握度；良得電表示，明年能見度還不錯，估資本支出將放大到人民幣900萬元，較今年的人民幣600萬元多出5成。

20年前就因合作智慧音箱而與亞馬遜結緣的良得電，隨著亞馬遜旗下低軌衛星服務商Kuiper首批低軌衛星於10月6日升空，低軌衛星商機也隱然浮現。

根據外電報導，亞馬遜取得美國聯邦通訊委員會（FCC）批准，可在地球低空軌道部署超過3,200顆衛星，然其中有半數衛星必須在2026年7月之前部署完畢，隨著前置作業相繼啟動，法人推估，良得電低軌衛星地面端連接線可望於明年第一季小量出貨，並於第二季放量。

對此，良得電亦表示，原本市場預期亞馬遜低軌衛星今年第四季不太可能會發射成功，沒想到竟順利達陣，隨著學習曲線的累積，預期明年發射速度應會加快，也讓明年第一季小量出貨的可能性拉升，至於訂單量有多少？良得電表示，可能要等到明年第二季，才會比較明確。

良得電表示，因手握印度安規驗證，可望成為優先選項，再加上機上盒生產可就近利用既有自動機台生產，生產成本不高，都是優勢，惟考量到機上盒毛利率不高，怕壓低整體毛利表現，會否承接？目前尚在拉鋸中，「恐怕要等到12月才會比較清楚」。

展望明年，良得電表示，能見度還不錯。除現占比達5成的家電和資訊比重持續往下外，客製化產品占比較大的遊戲機、電動車、除草機和醫療器材明年占比都會往上拉升，其中尤以電動車成長最大，估明年仍有3成的成長空間，占比則可望達到13％，另主攻歐美市場的智慧門鈴明年占比也會提升，估可達5％。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（2）客戶版圖擴張 昇貿展歡顏

聚焦錫製商品散熱商機昇貿（3305），周一早盤高之後，持穩在平盤之上碎步趨堅，迄上午10：21的市價暫報65.2元，大漲8.67%。

總經理李弘偉表示，客戶版圖擴張帶來昇貿的成長動能，除了錫膏透過電子五哥打入AI伺服器之外，錫棒也切入台達電的充電樁，未來五年，車用電子、回收錫為二大營運主軸；此外，因應未來潛在併購資金需求，昇貿擬赴第三地掛牌，台灣轉型為控股公司。

昇貿周末舉行五十周年慶祝酒會，席開45桌，甫於2022年接班的總經理李弘偉表示，未來三至五年昇貿營運將貼近車用電子、ESG（回收錫）二大主流，目前車用比重持續提升，台達電為車用最大客戶，錫棒已導入台達電的充電樁，由於台達電耕耘電動車的主軸明確，若能擴大合作層面，伴隨台達電版圖擴張，可望帶來成長動能。

而自2026年起歐盟將啟動碳關稅，品牌廠及代工廠若沒有足夠的ESG將被課稅，導致競爭力下滑，昇貿的回收錫因降低碳排放，吸引思科、微軟、蘋果等前五百大企業導入，客戶的Must to do，也挹注昇貿動能。

此外，低溫錫膏放量則已是現在進行式，除已經切入聯想供應鏈以外，交貨給聯想的SSD廠WD、Hynix、美光、鎧俠均已經切入或是交貨中，李弘偉看好筆電若能邁向復甦，昇貿可望伴隨客戶的成長而成長。

昇貿為全球第三大錫製品廠商，看好大陸的內需市場遲早步入復甦，且昇貿不排斥啟動併購，因此公司規劃赴第三地掛牌，台灣則進一步轉型為控股公司，昇貿目前已經啟動組織架構的調整，漸次將銲錫事業整合至大陸蘇州廠，目標在2025年掛牌。

昇貿年出貨量約600噸至650噸，今年高毛利率的錫膏雖可見到AI伺服器的成長動能，但因筆電疲弱，導致營收占比僅22％至25％，公司看好筆電將於明年上半年落底反彈，筆電、AI伺服器明年雙箭頭成長，可望帶動昇貿2024年出貨量成長10％以上。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.鴻海(2317)：富士康遭中國大陸查稅，開盤即大跌3%，百元關警鈴大作。

2.三晃(1721)：Q4營運轉機浮現，盤初股價火速亮漲停16.05元，跳上所有均線。

3.揚智(3041)：上半年為營運谷底，隨著消費性電子復甦，第四季可望迎來轉機，股價拉第四根漲停。

4.菱生(2369)：第三季營收寫近五季營收新高，可望漸入佳境，股價漲停，再創波段新高。

5.華東(8110)：隨記憶體產業第四季回溫，買盤追進，力拱股價攻頂。

6.宏齊(6168)：積極轉向Mini LED及半導體封裝，短均揚升，股價經過兩天回落整理，盤初多頭重揭旗鼓，開低走高逾8%。

7.中碳(1723)：中鋼四金雞齊灑花，股價頻頻飆漲停，寫近4年高。

8.台積電(2330)：美國晶片禁令恐拉長製造流程，加上上周五ADR跌1.72%，盤初股價開低回測5日線。

9.麗嬰房(2911)：上周五拉出一根長黑棒、股價觸及月線，盤初逆勢開高，表現優於大盤。

10.統一超(2912)：多元開源拚營運，股價逆勢續彈，收復5日線。

11.世紀鋼(9958)：外資賣超力道持續縮減，投信連5日買超相挺，盤初股價逆勢彈升逾2.5%，領漲鋼鐵大軍。

12.巨鎧精密-創(2254)：上市蜜月行情持續火熱，盤初一度飆漲逾7%、達83.5元。

13.聯嘉(6288)：持續搶攻新能源車市場，已接獲特斯拉等電動車零件訂單，在手訂單逾百億元，訂單能見度達2024年，盤初股價彈升逾2%。

14.榮剛(5009)：航太助拳營運，上周五外資回補429張，帶動盤初股價彈升逾3.5%，一舉躍過5日線、月線。

15.大宇資(6111)：擬於3億元額度內，參與合正私募案，今日多頭正面回應，股價開低走高逾2.5%。

16.東隆興(4401)：客戶庫存去庫化，下單動能增，吸引法人搶進，股價連6揚且挺近3個月高，站上所有均線。

17.茂訊(3213)：旗下系統製造事業電腦產品出貨旺，帶動前9月獲利創同期新高，股價一度勁揚逾5%。

18.華經(2468)：AIoT業務看俏，先後拿下中華郵政、蝦皮智能訂單，早盤大漲6.7%。

19.旺旺保(2816)：寵物險題材抗震，外資上周五賣超縮手。早盤放量續揚，領漲金融股。

20.森崴能源(6806)：積極參與國際綠電發展，早盤止跌反彈、收復5日短均。

21.群光(2385)：獲利結構改善，全年拚賺一股本，加上投信連45買合計24832張，穩健走高。

22.信邦(3023)：基本面有戲，惟大盤有難且外資、投信一起砍，早盤面臨300保衛戰。

23.昇貿(3305)：車電、回收錫成營運主力，跟著台達電吃香喝辣，強勢走高4%。

24.文曄(3036)：大盤不佳打擊持股者信心，下車者眾拖累股價拉回，再創本波回檔低點。

25.南僑(1702)：前三季每股賺2.61元成功超車去年全年，早盤一度攻高近2%再創波段高。

26.皇昌(2543)：旺季+公共工程毛利提升，測試15元有撐底部愈墊愈高，早盤爆量，一度大漲7%。

27.鼎基(6585)：手握TPU商機，回檔修正結束多方展開反攻，日K連三紅，漲幅突破2.5%。

28.東元(1504)：前三季營收年增4.1％，創13年來同期新高，投信及外資上周五均偏多，股價翻紅。

29.大亞(1609)：積極拓展光電產業，光儲合一案場擬12月商轉，低檔拉出一根長紅棒。

30.地球(1324)：第二季獲利年增7倍，上半年EPS 0.21元，股價續強。

31.長榮(2603)：挺住淡季運價，SCFI連二升，股價抗跌暫守5日均線。

32.笙泉(3122)：買盤重新介入，反彈觸及漲停46.5元。

33.笙科(5272)：多頭再度點火，股價急奔漲停。

34.創意(3443)：AI題材高價股續承壓，股價跌逾5%回探月線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）農糧署要罰款1億元 卜蜂臉綠

卜蜂(1215)遭農糧署罰款1.09億元，今日股價開低，稍早一度跌約2%，目前收斂至1.5%左右。

卜蜂今年在6月時和農糧署標售100多噸，金額約300~400萬元的碎米將做成飼料，卜蜂說，由於台中廠是舊廠，地狹路小，當日無法全部卸貨進廠，把公糧飼料用糙米存放於廠外他處暫存，計畫在隔日進行卸貨，接獲農糧署處以新台幣1億958萬元違約金。

卜蜂指出，違規的金額僅標售的300~400萬這一批碎米，處違約金5倍金額也僅1000多萬元，卜蜂對違約金計算方式有疑慮，正與相關單位進行說明與協商，以維護公司及股東權益。

卜蜂母公司為泰國卜蜂集團CPF，CPF於泰國證券交易所上市，股份代號為CPF。卜蜂公告，為增司投資收益，一年內於泰國集中交易市場累積取得Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(CPF)股票達3億元以上。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）台積電大跌13元 外資忽多忽空股價大區間整理

台積電（2330）美股ADR上周五（20日）跌1.72％，美股四大指數全盤皆墨，台股今（23）日開盤後，台積電領跌，股價愈盤愈低，最低來到543元大跌13元，跌幅2.34％。

據統計，從10月以來，外資整體仍對台積電呈現買超，但操作忽多忽空，時而買超時而賣超，股價也大致在520～550元之間大區間整理。

今天早盤股價回落至543元大跌13元，市場推估外資應再度轉為賣超。上周五外資買超台積電17,391張，激勵股價大漲10元，拉出長紅棒，今天早盤再摜殺一根長黑棒。（工商時報 呂淑美）

（6）大陸將管制石墨物項出口 中碳按讚

中碳（1723）受惠市場傳大陸將從2024年元月起，大舉管制石墨等相關產品出口，使源自電動車電池的轉單效應具想像空間，今早盤一度大漲，拉高至漲停板，唯受制短線當沖浮額攪局，該股又在中場後大幅收歛漲勢，迄上午11：00的市價暫報120.5元，已由紅翻黑，小挫0.82%。

據了解，中碳結算前三季營收64億元，遠低於去年同期82億元，但因碳材料出貨增加，帶動毛利率提升，前三季每股稅後純益4.93元，只比去年同期的5.82元少了近1元，獲利跌幅小於營收。展望第四季，預期國際油價和軟瀝青價格應有支撐，碳材料產品持續穩定出貨，中碳對整體營運仍偏樂觀看待。

近期全球情勢詭譎多變，國際油價動盪劇烈，油國組織和俄羅斯宣布減產到年底，使西德州原油直接上漲到每桶90美元以上，旋又因對景氣復甦的疑慮而驟跌約10％，但以巴戰爭突然加劇，對國際油價再投入變數，也使得與油價連動的中碳煤化產品，價格隨之波動。

不過展望第四季，陳宜宏認為國際油價應有支撐，加上軟瀝青價格回穩，碳材料產品持續出貨，雖然11月中碳有例行歲修影響，全季營運仍偏向樂觀。（工商時報 顏瑞田、數位編輯）