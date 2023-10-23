以巴衝突升溫 陸中東特使籲在「兩國方案」基礎上重啟和談

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大陸政府中東問題特使翟雋在埃及參加巴勒斯坦問題峰會期間，22日在中國駐埃及大使館舉行記者會時表示，當前形勢下，在「兩國方案」基礎上重啟以巴和談，是打破衝突惡性循環的唯一現實出路，並呼籲盡快召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會，推動巴勒斯坦問題早日得到解決。

央視新聞客戶端23日報導，翟雋首先指出，當前巴勒斯坦形勢危急，衝突造成數萬人傷亡，數十萬人流離失所。中方反對和譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法，呼籲有關各方保持冷靜克制，避免局勢進一步惡化甚至失控，引發更加嚴重的人道主義災難。

翟雋強調，聯合國特別是安理會要發揮應有作用，切實負起責任，凝聚促和共識，牽頭開展斡旋，提供人道主義援助，推動局勢盡快降溫，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

中方認為，武力從來不是解決問題的辦法，以暴易暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決製造更多障礙。只有盡快停火止戰，推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件。

翟雋說，巴勒斯坦問題延宕半個多世紀，給巴勒斯坦人民帶來深重苦難，是中東動盪的根源性問題，關乎地區和平穩定，關乎國際公平正義，關乎人類道義良知。「巴以局勢發展到今天這個地步，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權長期遭到擱置，生存權長期遭到踐踏，回歸權長期遭到漠視」。

翟雋表示，以巴和平的根本出路在於「兩國方案」。只有建立獨立的巴勒斯坦國，才能實現巴勒斯坦和以色列的和平共存，實現阿拉伯和猶太兩大民族的和諧相處。當前形勢下，在「兩國方案」基礎上重啟以巴和談，是打破以巴衝突惡性循環的唯一現實出路。

翟雋強調，中國呼籲盡快召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。在巴勒斯坦問題上，中國始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。