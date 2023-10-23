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2023覺性思想國際學術研討會眾星雲集

洪啟嵩：開啟覺性與AI科技的精采對話

  • 工商時報 翁雅蓁
「2023覺性思想國際學術研討會」在中華大學國際會議廳盛大舉辦（由左起：作家張繡巒、前統一集團總裁林蒼生、中華大學講座教授洪啟嵩禪師、中華大學校長劉維琪、不丹前總理肯贊．多傑、中華大學講座教授朱嘉明、南玥覺性藝術文化基金會董事長龔玲慧）。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供
「2023覺性思想國際學術研討會」在中華大學國際會議廳盛大舉辦（由左起：作家張繡巒、前統一集團總裁林蒼生、中華大學講座教授洪啟嵩禪師、中華大學校長劉維琪、不丹前總理肯贊．多傑、中華大學講座教授朱嘉明、南玥覺性藝術文化基金會董事長龔玲慧）。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供

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中華大學繼去年與南玥覺性藝術文化基金會首度舉辦「覺性思想學術研討會」大受好評後，今年擴大辦理由講座教授洪啟嵩禪師，與國內外專家學者一起談論「覺性與AI科技的對話」等主題，更有來自各校教授發表有關覺性在各個領域的論文研究，研討會活動內容精采絕倫！不丹前總理肯贊．多傑特地到場支持，並肯定洪啟嵩禪師的貢獻，讚譽禪師就有如是現代的空海大師，是世界的守護者。

今年研討會洪啟嵩禪師以「生命智慧與AI」為題，從1998年發表的專文「數位神經系統在網際網路中的位置」，及《前未來》一書聊起，表達了身為一個人不願身處於「世紀末」，而是立足「前未來」的精神。其中提到複製人與複製佛、經濟、科技，網路與AI的生態學等現代人所面對之議題，希望透過研討會祈願世界走向真善美聖、走向和平。

「覺性思想國際學術研討會」今年二度舉辦，透過各種研究角度與方法探索覺性與現代科技等議題，充分反映覺性思想跨領域的研究成果。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供
「覺性思想國際學術研討會」今年二度舉辦，透過各種研究角度與方法探索覺性與現代科技等議題，充分反映覺性思想跨領域的研究成果。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供

中華大學校長劉維琪表示，中華大學有幸與南玥覺性藝術文化基金會結緣，在三年前設立覺性教育碩士專班，在去年2022年「覺性思想學術研討會」共計有15位碩士發表論文且獲得許多肯定，目的就是希望在正規教育中，開啟覺性學門跨域學習，將覺性思想運用在生活及工作中，以及在各行各業開枝散葉，拯濟大眾人心。

不丹前總理肯贊‧多傑到場致贈一尊代表著智慧象徵的文殊菩薩佛給中華大學講座教授洪啟嵩禪師（左為不丹前總理肯贊‧多傑，右為洪啟嵩禪師）。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供
不丹前總理肯贊‧多傑到場致贈一尊代表著智慧象徵的文殊菩薩佛給中華大學講座教授洪啟嵩禪師（左為不丹前總理肯贊‧多傑，右為洪啟嵩禪師）。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供

與洪啟嵩禪師相識十多年的不丹前總理肯贊‧多傑表示，教禪將近五十年的大師就像是現代的日本空海大師般偉大，自從不丹國王於1972年提出國家幸福力GNH開始，禪師就給予不丹很大的幫助，雙方都深信GNH比起國家經濟指標GDP來得重要。爾後不丹人為了推廣禪師的理念，更將過去禪師出版的《送你一首渡河的歌-心經》英文版放置在每所學校圖書館裡造福地方。

在論壇過程中，前統一集團總裁林蒼生指出，自己在退休後的時間專心禪修，思考何謂生命，理解「覺」就是宇宙生命的開始，覺性就代表著生命所有的性質；國際知名經濟學家同時也是中華大學的講座教授朱嘉明則表示，隨著科技發展人類應該學習與其共存的方式，當人類相信人工智能且相信它富有情感及判斷能力，世界的主體就不再是人類所主導的，應當思考是否該結束人類中心主義，走向後人類社會的時期。最後教授更引用愛因斯坦所說：科學的盡頭，或許能用佛學解釋，來表示科學與佛學之間的緊密連結。

研討會更邀請到來自各校教授，發表在各領域對於覺性的發現與研究論文。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供
研討會更邀請到來自各校教授，發表在各領域對於覺性的發現與研究論文。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供

此次研討會透過線上視訊會議與四位學有專精的海外學者吳奇教授、張權主任、林元闓院長和龔思維博士進行學術交流，以及現場發表的方式舉辦深獲大眾好評！自2022年起中華大學邀請洪啟嵩禪師為講座教授，並且規劃「身心幸福力」通識課程教導學生探討身體與心靈關係，在校積極推動覺性學習，未來也期望能夠每年常態性的舉辦研討會，促進大眾對於覺性有更深一層的理解與探索。

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