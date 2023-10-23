2023覺性思想國際學術研討會眾星雲集

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中華大學繼去年與南玥覺性藝術文化基金會首度舉辦「覺性思想學術研討會」大受好評後，今年擴大辦理由講座教授洪啟嵩禪師，與國內外專家學者一起談論「覺性與AI科技的對話」等主題，更有來自各校教授發表有關覺性在各個領域的論文研究，研討會活動內容精采絕倫！不丹前總理肯贊．多傑特地到場支持，並肯定洪啟嵩禪師的貢獻，讚譽禪師就有如是現代的空海大師，是世界的守護者。

今年研討會洪啟嵩禪師以「生命智慧與AI」為題，從1998年發表的專文「數位神經系統在網際網路中的位置」，及《前未來》一書聊起，表達了身為一個人不願身處於「世紀末」，而是立足「前未來」的精神。其中提到複製人與複製佛、經濟、科技，網路與AI的生態學等現代人所面對之議題，希望透過研討會祈願世界走向真善美聖、走向和平。

中華大學校長劉維琪表示，中華大學有幸與南玥覺性藝術文化基金會結緣，在三年前設立覺性教育碩士專班，在去年2022年「覺性思想學術研討會」共計有15位碩士發表論文且獲得許多肯定，目的就是希望在正規教育中，開啟覺性學門跨域學習，將覺性思想運用在生活及工作中，以及在各行各業開枝散葉，拯濟大眾人心。

與洪啟嵩禪師相識十多年的不丹前總理肯贊‧多傑表示，教禪將近五十年的大師就像是現代的日本空海大師般偉大，自從不丹國王於1972年提出國家幸福力GNH開始，禪師就給予不丹很大的幫助，雙方都深信GNH比起國家經濟指標GDP來得重要。爾後不丹人為了推廣禪師的理念，更將過去禪師出版的《送你一首渡河的歌-心經》英文版放置在每所學校圖書館裡造福地方。

在論壇過程中，前統一集團總裁林蒼生指出，自己在退休後的時間專心禪修，思考何謂生命，理解「覺」就是宇宙生命的開始，覺性就代表著生命所有的性質；國際知名經濟學家同時也是中華大學的講座教授朱嘉明則表示，隨著科技發展人類應該學習與其共存的方式，當人類相信人工智能且相信它富有情感及判斷能力，世界的主體就不再是人類所主導的，應當思考是否該結束人類中心主義，走向後人類社會的時期。最後教授更引用愛因斯坦所說：科學的盡頭，或許能用佛學解釋，來表示科學與佛學之間的緊密連結。

此次研討會透過線上視訊會議與四位學有專精的海外學者吳奇教授、張權主任、林元闓院長和龔思維博士進行學術交流，以及現場發表的方式舉辦深獲大眾好評！自2022年起中華大學邀請洪啟嵩禪師為講座教授，並且規劃「身心幸福力」通識課程教導學生探討身體與心靈關係，在校積極推動覺性學習，未來也期望能夠每年常態性的舉辦研討會，促進大眾對於覺性有更深一層的理解與探索。