《國際產業》美廠收購破局 電動卡車Tevva重找合併對象

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國電動卡車製造商Tevva說，在美國電動車公司ElectraMeccanica在本月稍早取消了合併計畫之後，公司已經開始與一些潛在的合併對象進行接觸；此外Tevva在周一也說，公司有許多的卡車正在生產中。

兩家公司是早於八月時宣布合併，以便讓Tevva進入美國市場，並且預計2028年的營收要達到15億美元。但是ElectraMeccanica以「Tevva未能揭露重要資訊」為理由，終止了收購計畫。

Tevva此前已經從投資人身上籌集了約1.4億美元的資金。該公司說，已經為ElectraMeccanica提供了「完整和開放的管道」，而且「將透過正當的法律程式尋求追索」。

Tevva說，已經與一些尋求合併的投資人和上市公司重新接觸，並且有信心從這些不同的機會當中，同時獲得中長期的融資，以便完成公司的業務計畫。

在聲明中Tevva同時表示，公司正在生產多輛7.5噸的純電動卡車，並即將移交給客戶。

Tevva在數年前從投資人那籌資數十億美元之後，如同許多電動車新創公司一樣，由於高通膨，以及高利率阻絕了融資管道，公司面臨了困境。部分其它的電動公司也陷入破產，例如瑞典的電動卡車公司Volta Trucks在上周申請破產保護。

除了一般的電池動力卡車，Tevva也在研發氫燃料動力車，並且希望能以太陽能電力或風力來生產綠色氫。此為Tevva最新的業務計畫。