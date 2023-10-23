國產建材南港大型開發案通過耐震設計標章與結構外審

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積極推動資產活化，國產建材（2504）23日指出，旗下的南港大型開發案交由利晉工程後已進入實質興建階段，正進行連續壁與基樁工程，同時邀請ARUP台灣奧雅納工程顧問負責結構設計規劃，目前已通過耐震設計標章與結構外審，預計於2027年完工。

國產建材的「南港大型開發案」，位於南港路三段，佔地6,500坪，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，基地規劃為A、B兩重建區段，A區段為國產建材集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪，規劃地上26層、地下5層。

B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，規劃地上20層、地下4層，自2021年底取得建照後，2022年11月正式動工，期預計四工年半。

ARUP經理陳暉表示，國產建材「南港大型開發案」以取得智慧建築、黃金級欽綠建築與耐震標章規格打造，目前已取得耐震設計標章，並通過結構外審，接下來將進行耐震標章施工階段特別監督計畫。

「南港大型開發案」樓高136.7m，建築採四合院的圍合式設計，並以6個核心筒撐起整個結構，配置非常多的BRB（挫屈束制斜撐），達到結構的制震與強韌性，同時搭配大量的懸吊系統，形成無柱的開放式空間，尤其5樓大露台是一大亮點，無論是做商場或是市集，空間上更能靈活運用。

國產指出，由於南港具有四鐵共構交通優勢，又具有「雙東門戶」軸心地位，不僅是大台北最重要的東區門戶計畫，同時也是通往宜蘭高鐵的門戶，許多專家都看好南港未來發展，可望成為下一個信義計畫區。而國產建材實業「南港大型開發案」位居東區門戶精華軸心地段，南港大型開發案潛在開發利益豐厚。