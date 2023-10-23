台積電大跌13元 外資忽多忽空股價大區間整理

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台積電（2330）美股ADR上周五（20日）跌1.72％，美股四大指數全盤皆墨，台股今（23）日開盤後，台積電領跌，股價愈盤愈低，最低來到543元大跌13元，跌幅2.34％。

據統計，從10月以來，外資整體仍對台積電呈現買超，但操作忽多忽空，時而買超時而賣超，股價也大致在520～550元之間大區間整理，今天早盤股價回落至543元大跌13元，市場推估外資應再度轉為賣超。上周五外資買超台積電17,391張，激勵股價大漲10元，拉出長紅棒，今天早盤再摜殺一根長黑棒。