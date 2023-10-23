遭中國查稅 鴻海股價回測百元鴻家軍臉綠

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中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅，牽動鴻海股價今天開盤走低，回測百元大關，鴻海旗下在中國掛牌的工業富聯開盤則跳空鎖住跌停，早盤仍未打開。泛鴻海集團股價盤中也跌多於漲，其中正達一度跌停，跌勢最重。

中國官媒22日報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

對此鴻海22日下午發布重大訊息指出，合法合規是集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。

不過受此消息衝擊，鴻海今天股價開盤走跌，早盤最低觸及百元大關，跌幅3.38%，之後跌幅漸收斂，來到101元，跌幅2.4%，市值暫時失守新台幣1.4兆元大關。

鴻海旗下在中國上海A股掛牌的工業富聯，今天開盤則是跳空鎖住跌停，來到人民幣14.55元，市值蒸發人民幣321.7億元，力守市值人民幣2890億元。

泛鴻海集團股價盤中跌多於漲，鴻準盤中跌逾2%，正達跌停，臻鼎-KY跌逾1%，樺漢、京鼎小跌，乙盛-KY小漲。

本土法人分析，中國會不定期針對大型企業進行查稅作業，鴻海在中國遭查稅，屬於個別案件，其實不用過於負面思考，不過時間店正值台灣總統大選前不到3個月，外界難免聯想此次查稅作業與選舉因素有關。

另一本土投顧高層分析，中國此次查稅鴻海旗下富士康，「當然與政治因素有關」，他說，因為中國政府不希望台灣的民進黨再次取得執政權，青睞「藍白合」，因此借查稅名義，實質上施壓參與總統競選的鴻海創辦人郭台銘退選，以促成「藍白合」的有利空間。

不過投顧高層指出，中國政府也不會因此與鴻海集團「撕破臉」，因為鴻海旗下富士康仍是外資在中國投資規模第1，富士康旗下員工人數眾多，中國政府也需要富士康在中國設廠穩定就業。

但投顧高層也表示，中國此次查稅鴻海富士康，也有警告鴻海產能不要快速外移的意味，尤其是印度積極拉攏鴻海集團在當地擴充產線，而蘋果（Apple）新款iPhone 15也加速在印度製造，中國政府不希望鴻海集團加速產線外移至印度市場。