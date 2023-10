哈瑪斯領導人曾被以國醫生救回一命 如今恩將仇報

以色列:哈瑪斯領導人曾被以色列醫生救回一命 如今卻「恩將仇報」

【中時新聞網 江飛宇】以色列時報(Times of Israel)報道,哈瑪斯重要領導人葉海亞•辛瓦爾 (Yahya Sinwar)是10月7日的恐怖襲擊策劃者之一,然而他在蹲以色列監獄時,曾經保外就醫治療嚴重的腦瘤,如今竟恩將仇報,簡直不可理喻。

以色列前監獄長奧里特•阿達托(Orit Adato) 表示,辛瓦爾曾在1988年策畫好幾起針對以色列的恐怖活動,他綁架和謀殺兩名以色列士兵,之後遭到逮捕,被判了多次無期徒刑。後來在關押期間,感覺身體不適而保外就醫,確知是罹患腦瘤,後以色列醫生對他進行的手術,辛瓦爾倖免於難。

然而他在2011 年被釋放之後,又重新加入哈瑪斯,並且一直是最激進的反以色列主張者。

阿達托表示,他一直都很反感巴勒斯坦囚犯稱「以色列監獄中關押條件不人道」的說法,他說「辛瓦爾獲得什麼樣的照顧?那是他今天還活著的唯一原因。」

她說:「他們總說說自己沒有得到很好的治療,我會請你和其他人打電話給辛瓦爾問一問。他現在還活著,就因為我們醫生挽救了他的生命的。」

以色列記者阿維•伊薩查洛夫(Avi Issacharoff)說,辛瓦爾一直布劇烈疼痛的毛病,在2006年左右接受了開腦手術,當時他非常驚慌失措,擔心自己無法活著離開手術枱。

歐洲外交關係智庫稱,辛瓦爾在以色列的監獄裡渡過24年,到了2011年,以色列與哈瑪斯達成戰俘交換,以色列用他換回士兵吉拉德•沙利特(Gilad Shalit)。因為關的太久,他甚至學會了希伯來語,能看的懂以色列圖書與報紙。

報告補充說,他被認為是將哈瑪斯政治局與其武裝派系艾茲丁‧卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)聯繫起來的關鍵人物之一。

以色列軍隊前情報官員邁克‧米爾施泰(Michael Milshtein)告訴媒體:「我認為這次襲擊的真正主謀,就是辛瓦爾,他知道以色列人行事風格、如何思考以及如何回應。」

根據《以色列時報》報道,加薩境外的安全消息人士認為,哈瑪斯卡薩姆旅的指揮官德伊夫(Mohammed Deif)和辛瓦爾,目前都躲藏在加薩的地下隧道中,這種隧道四通八達,就是為了抵禦以色列的猛烈轟炸而建造的。

根據《經濟學人》報道,在 20 世紀 80 年代,辛瓦爾的工作是殺害與以色列合作的加薩人。到了2015年,美國國務院將他列為恐怖分子。

