上元燕楽舍舉辦沉浸式體驗「昭和唐唐2023菊月文化祭」圓滿落幕

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上元燕楽舍日前所舉辦的「昭和唐唐──2023菊月文化祭」在大同大學志生紀念館圓滿落幕，現場湧入逾千人次參與，更有民眾現場換上漢服融入「沉浸式唐代體驗」。全場活動有「唐代茶藝」、「唐風市集」、「漢服體驗」、「點翠手作」、「戶外野餐」以及特色活動「工筆畫攝錄影」與「裝束復原走秀」吸引大量民眾現場排隊體驗。

蔡昇達團長表示，辦理傳統文化推廣活動十分不易，多虧有群志同道合的夥伴協力，才能成就這場精彩的活動，其中需要特別感謝「繁花．夢 古典美學」的冉雪蝶老師、「那個姑娘整體造型」呂引兒老師、「中國裝束復原小組」，以及「中華漢服文化創意發展協會」的陳俊榮會長、莎莎女士等。蔡昇達認為，透過穿上民族服飾，更能彰顯傳統文化藝術的價值，呼籲政府重視臺灣的漢服發展。

本次壓軸活動「管絃祭 X 裝束繪卷《天寶服飾誌》2023漢服走秀」融合唐代音樂與走秀，形成獨具特色的走秀展演，吸引許多國內外學者、文史工作者前來觀演。團長蔡昇達指出，唐代音樂與現在我們聽習慣的和聲、和絃不同，許多我們認為的「不和諧」其實是當時很常見的和音方式。

上元燕楽舍首創利用影像合成技術，以虛擬棚錄影方式將體驗民眾置入古畫，搖身一變成為會動的畫中人物！操刀執行的新銳攝影師齊玉靦腆地表示，從沒想過自己小小的體驗空間會被擠得水洩不通，傳統工筆畫以柔和的線條與色調為美，所以在打燈、後製上都需要十分講究，希望能讓民眾藉由影片、照片留念的方式，認識到工筆畫的古典美學。