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不是00929 大戶最愛高股息竟是這2檔 台股ETF由它奪冠無懸念

【旺得富理財網 王順泉】ETF成為台股投資顯學，總規模突破3兆元，尤其是高股息ETF，今年上半年00878國泰永續高股息獨領風騷，下半年至今則是月配息的00929復華台灣科技優息暴紅，上市短短5個月，上週規模正式衝破9百億，不久的將來，可望成為第4檔規模千億的台股ETF。

目前台股ETF受益人數前10名排行依序為：00878國泰永續高股息113.9萬、0056元大高股息97.0萬、0050元大台灣50 68.6萬、00929復華台灣科技優息42.7萬、00881國泰台灣5G+ 29.7萬、006208富邦台50 29.3萬、00919群益台灣精選高息25.4萬、00900富邦特選高股息30 25.2萬、00713元大台灣高息低波19.0萬、00891中信關鍵半導體12.7萬。

股民人數最多的前4檔ETF，只有0050是市值型，另3檔都是高股息，878以近114萬人穩居冠軍。若觀察前10名，則有高達6檔為高股息ETF，除00878、0056、00929三強之外，再加上00919、00900、00713等三檔。

若觀察台股ETF平均每位股民持股市值，則以老牌的0050最高，平均每位股民持股市值42.54萬元，其次是0056為23.39萬元，第三為00713達21.55萬元，第四00929為21.23萬元，第五006208為21萬元。而股民人數逾百萬的00878，平均每人18.58萬元，排名第七，小資散戶最愛當之無愧。

元大投信表示，小資族投資ETF，除了高股息之外，其實更可留意市值型、主題型ETF的成長潛力。以0050為例，截至2023年9月底，成立以來含息報酬率542.4％，換算年化報酬率約9.7％，若以年化報酬率估算約7.4年就能讓本金翻倍，複利效果相當顯著。

復華台灣科技優息經理人許忠成表示，半導體產業即將結束庫存調整，開始進入新的上升循環，將有利台股企業逐步恢復成長動能，帶動各類電子次產業表現空間，若擔心行情市場波動，建議可透過分批或定期定額方式掌握後市投資機會。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。