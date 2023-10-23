看好台灣新經濟產業 QIC：10年複合成長率上看30％

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寬量國際今（23）日舉行2023年第四季全球資本市場展望說明會，寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基表示，有鑒於過去政府扶植產業的成功案例，看好台灣新經濟產業將迎來爆發式成長，預估未來10年年複合成長率(CAGR)上看30％。

李鴻基指出，受到房地產風暴影響，近期中國資金淨流出跡象相當明顯，並急於尋求體質佳的成長型標的，今年估值表現出色的台灣軟體產業將是最大受惠者。

李鴻基表示，過去40年來，台灣曾經成功的利用台灣的資本市場，以及政府的資源，成功的栽培半導體跟生技行業這兩大產業，從1999年到2003年，半導體產業的發展，市值大概成長46.41％，生技產業自2000年到2011年，市值成長約20.28％。

李鴻基指出，雖然過去一年，全世界新經濟產業可說是經歷了一場「大屠殺」，尤其在歐美的許多公司市值都跌掉了三分之二，但台灣的公司在這樣的情況下，還能屹立在中位數，以過去台灣的資源發展，還有台灣資本市場的資源下，未來十年台灣新經濟公司的發展，QIC預期成長大概可以高達30％。

李鴻基表示，因應國際機構投資人對軟體產業的高度興趣，10月31日至11月1日於香港舉行的第14屆QIC CEO Week便邀請37家台灣企業與國際機構投資人進行香港實體與線上會議，並邀請「晶片島上的光芒(Chip Island)」作者林宏文，以及AppWorks的初加速器合夥人詹德弘與AVA天使基金創辦人方俊傑，擔任午宴主講人。

37家與會企業包括：南寶、群光、臻鼎-KY、穩懋、聯茂、光洋科、長科、錼創科技-KY創、三陽工業、宣捷幹細胞、保瑞、水星生醫、圓祥、康霈、逸達、智崴、京城銀、王道銀、開發金、走著瞧-創、新光鋼、雲豹能源-創、玩美移動、農林、光隆、橘子等26家台灣優質上市公司，以及拍拍圈、Just Kitchen、萬里雲、太米、Return Helper、Rybit、Medical ＆ Bio Decision、黑森科技、寶泰生醫、AmazingTalker等11家符合「台灣起飛(HEADs Up)」條件的潛力新創。