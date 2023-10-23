助高齡者續留職場享受工作 北分署攜手晶華酒店開拓「青銀人才共好」價值

台灣即將在2025年邁入「超高齡社會」，為因應人力結構大幅改變，勞動部積極推動《中高齡者及高齡者就業促進法》，鼓勵「高年級生」重回職場、青銀共融，提升勞動參與率。北分署銀髮人才資源中心透過多元路徑並與企業合作推廣「繼續僱用高齡者補助計畫」等多項方案，引導銀髮族續留職場發揮價值；其中，在台北晶華酒店擔任洗滌員的66歲「阿豪哥」（化名）在公司的支持下，續留原工作崗位上發揮所長，且跨越年齡藩籬與年輕同仁愉快共事，享受工作樂趣。

阿豪哥的工作現場，位於晶華酒店的後場工作區，空間場景猶如地下防空碉堡。擔任制服洗滌工作的阿豪哥，年輕時曾在日本餐廳做幫廚，每天工作長達13小時，也難免感到疲累；現在的他，受僱於勞動制度健全的五星級酒店，每天「朝九晚五」準時上下班，阿豪哥非常開心，也很喜歡這份工作。聊到工作他總能眉飛色舞的侃侃而談，也心存感恩的向北分署銀髮中心、晶華酒店表達謝意。阿豪哥表示，上班時與同事互動，就像交朋友，工作越做越快樂，身體也越健康，更堅信自己能繼續做下去。

洗衣房主管鍾經理表示，阿豪哥很認真工作，有時還堅持把手上事情完成才願意休息；他這股堅持的態度，也帶動團隊的向心力。阿豪哥的個性幽默風趣，也很會搞笑，時常模仿同事特有的動作逗大家開心，尤其洗衣房另2名同事是約30歲的年輕人，年逾花甲的阿豪哥卻能突破世代隔閡且融入其中，讓上班氣氛非常歡愉。這正是《中高齡者及高齡者就業促進法》中，鼓勵不同世代共同合作、打造青銀共事，建構優質職場環境的願景。

為鼓勵雇主繼續僱用屆退休年齡的勞工，勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，凡僱用屆齡65歲勞工達一定比例及期間，每繼續僱用1人，最高可補助18個月，補助金額達新臺幣25萬8,000元。113年補助計畫即開放受理至12月31日止，歡迎有繼續僱用48年次員工之雇主踴躍申請，詳請可洽詢勞動力發展署北分署銀髮人才資源中心(02)7730-8878。