記憶體漲價買點到？法人這樣評估

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記憶體合約價23Q4將調漲0~10%，現在市場大都預期23Q4記憶體報將上漲並期待雙十一的銷售。其實目前記憶體需求並無明顯回溫，報價上漲來自上游減產，若後續需求沒有跟上，將不利報價動能，若需求真的增加，原廠有可能恢復產能，供給增加，使報價要再上漲有難度。就近期而言，減產造成報價反彈，有助記憶體廠的獲利改善。

Samsung（005930 KS）、SK Hynix（00660 KS）及Micron（MU US）記憶體原廠的庫存離正常水準仍有一段距離，三大原廠擴大減產，NAND Flash及DRAM現貨價近期呈價格反彈跡象，其中，NAND Flash回溫速度優於預期，預估23Q4記憶體產品平均單價漲幅為5~10%。

記憶體市場約有90%為合約價市場，而現貨價為可視為漲跌趨勢的先行指標，NAND Flash Wafer 1Tb TLC現貨價自低點反彈27%，主流512Mb TLC現貨價也有26%增幅，而256Mb TLC現貨價回升16%。

就DRAM來看，Samsung已由23Q1減產20%，到近期宣布23Q4將減產拉高至30%。DRAM現貨價已於09/2023初落底，並呈現反彈趨勢，其中以DDR5最先反彈，而市場最多庫存的DDR4 8G，也已由微幅下滑，轉為開始上揚，現在DDR5、DDR4、DDR3現貨價齊漲，DRAM谷底周期接近尾聲，並且近期已有原廠宣布調升合約價，23Q4合約價有機會向上，將有0~5%漲幅。

疫情封控及政策壓抑，導致2022年雙十一銷售表現欠佳，多家記憶體品牌衰退達30~50%。進入2023年，23H1的618促銷活動，當時廠商也抱持樂觀，積極備庫存，可是終端市場買氣依舊平淡，且在618之後呈現需求急凍。

現在中國經濟面臨下修，不過雙十一年度促銷即將展開，記憶體模組業者透露，雖然市場消費需求欲振乏力，但受惠近期記憶體的價格上漲，通路端庫存達健康水位，即使短期需求並未明顯復甦，但預期上游原廠將延續積極減產策略，使終端增加備貨的意願加，以確保未來供貨穩定。由於通路端的庫存水位接近見底，且惜售低價囤貨的預期心態強烈，不傾向採取激烈促銷競爭，因此通路商樂觀預期雙十一可望優於618檔期的出貨表現，延續至2024年的農曆新年。