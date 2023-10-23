企業培訓優質人才 勞動部補助工作崗位訓練費

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勞動部勞動力發展署為有效鏈結產、學資源，促進在校青年實務職能發展及就業，推動「雙軌訓練旗艦計畫」，協助企業培育符合所需的專業技術人才！雙軌計畫是透過參與計畫青年每週在業界進行4日工作崗位訓練、學校上課2日，讓青年具備企業所需的實務能力和職場素養。為鼓勵企業僱用技能及工作經驗較為不足之青年，發展署與教育部跨部會協力合作，於青年就讀技專校院第一年，提供參與雙軌訓練旗艦計畫（產學攜手合作專班）的企業，補助工作崗位訓練費，每人2萬元，期盼能為產業注入優質的生力軍，提升競爭力。

即將升大三的櫂安，目前就讀吳鳳科技大學車輛科技與經營管理系，因為想同時兼顧升學及就業，選擇了加入吳鳳科技大學與智慧嘉動力科技有限公司合作辦理的「雙軌訓練旗艦計畫」，透過做中學、學中做，櫂安迅速融入了公司的工作環境，通過了電動車輛基礎技師認證，在該領域獲得了實際技能，由於他的積極態度和卓越表現，櫂安還取得了由Autodesk機構認證核發之 「AutoCAD」證照，在學期間即贏得漂亮的就業入場券。

智慧嘉動力科技有限公司說明，參與計畫有助於減輕青年和企業之間的人才斷層，通過工作崗位訓練模式更可以提供青年填補技能和經驗的差距，企業從而減少了招聘和培訓的成本。當青年經過訓練，技能獲得業界認可，成了優秀的專業人才，企業容易贏得客戶的信任，提高在市場上的競爭力， 實現學生、學校和企業的三贏局面!因為十分認同此項計畫的目標，智慧嘉動力後續也持續加入雙軌訓練旗艦計畫（產學攜手合作專班）的行列，具以培養符合公司所需的領導人才。

雙軌訓練旗艦計畫（產學攜手合作專班）結合產、學資源，為企業培育能立即接軌職場的績優人才，助學生提升就業競爭力！更多訊息歡迎至「青年職訓資源網」，或教育部產學攜手合作計畫查詢。