用汗水、用愛守護環境 環境部向清潔隊員致謝

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10月25日為「清潔隊員節」，環境部對辛勞付出、用汗水、用愛守護臺灣環境的清潔隊員們致上最高的敬意！清潔隊員總是不畏寒風烈日，恪盡職守地執行垃圾清運、資源回收、道路清掃等維護環境整潔的工作，這些工作都與民眾生活息息相關，特別是今年國內登革熱疫情加劇，清潔隊員更是「疫」無反顧地支援防疫消毒及環境清潔工作；清潔隊員們也在天然災害發生後，不分晝夜為民眾提供環境復原的服務，讓家園儘速恢復。在這節日前，向清潔隊員們說聲，辛苦了！謝謝您！

清潔隊員的工作包羅萬象，除了一般民眾所熟知的收運垃圾、清掃馬路、資源回收、廚餘回收等工作之外，甚至連溝渠清疏以及維護環境稽查工作也都包了，但他們依然無怨無悔、充滿熱忱，揮汗如雨地在工作崗位上為全民服務。正因為清潔隊員在第一線守護環境，環境部非常關心這群默默地為環境打拼的環保鬥士，持續加強對清潔隊員的照護，包括硬體面、組織面、健康面及管理面等四個面向策略。

在硬體面方面，近5年（108-112年）補助汰換458輛垃圾車、580輛資收車、補助加裝265輛防墜落設施；改善資收場環境及隊部設施；同時也補助5億3,170萬2,000元，購置隊員服：3套長袖POLO衫及長褲、4套短袖POLO衫及長褲、1套防水透濕外套及長褲、1件保暖背心及2雙防曬袖套，照護安全並提升形象；在組織面方面，109年6月4日成立「清潔人員職業安全衛生促進小組」，持續督導地方建置符合職業安全衛生法規定之組織及人員。

在健康面方面，近3年來（110-112年），邀請專家學者、職業醫學專科醫生及護理師等辦理健康保護與自主健康管理講習會，並赴地方清潔隊現場輔導，研訂適合清潔隊員作業特性之4大健康保護計畫參考範本與執行紀錄文件，提供地方參考運用，守護隊員健康；在管理面方面，協助訓練清潔隊職業安全衛生業務主管與管理人員141位、急救人員431位，及清潔隊常用機具含移動式起重機（抓斗車）鏟裝機、挖掘機、堆高機及高空工作車操作人員共343位，以取得專業證照，提升隊員專業性並確保工作安全。

環境部也致力推動清潔隊員的工作安全及照護，各種關懷行動不遺餘力，也希望在環境部與地方環保機關的共同努力下營造安全與健康的工作環境，型塑全國清潔隊員的職業安全文化，同時展現專業形象，讓所有隊員都能以從事環境保護工作為榮。

環境部呼籲民眾在丟垃圾前，能先把垃圾分一般垃圾、資源垃圾及廚餘三類，能將資源垃圾分類及回收，並且在丟垃圾的時候，能向清潔隊員們說一聲「辛苦了！謝謝您！」，雖然只有一句，也是給予清潔隊員們最大的溫暖與鼓勵！感謝及肯定他們為環境整潔全心全意的努力付出。