中國海警撞擊菲律賓船隻 美譴責危險行為

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中國海警船日前危險攔截前往仁愛暗沙補給的菲律賓民用船隻，導致兩船碰撞。美國國務院22日譴責中國危險與非法行為，干擾菲律賓船隻行使公海航行自由，違反國際法。

直屬菲律賓總統府的「西菲律賓海國家工作小組」當地時間22日發布聲明，當天凌晨6時4分左右，菲國軍方承包補給船Unaiza May 2（UM2）對擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）進行常態例行輪替運補任務時，中國海警船5203號在馬德雷山號東北方13.5海里處危險攔截此船，導致與UM2發生碰撞。

對於中國海岸防衛隊與海上民兵阻擾菲律賓在南海仁愛暗沙進行補給任務的危險與非法行為，美國國務院今天發出聲明譴責，並表示與菲律賓盟友同在。

美國國務院表示，中國故意干擾菲律賓船隻行使公海航行自由，違反國際法。中國的行為危及菲律賓船員安全，並阻礙駐紮當地軍人收受急需物資，這項阻礙長期前哨基地補給線並干擾菲律賓合法海上行動破壞區域穩定。

美國國務院指出，仁愛暗沙是菲律賓專屬經濟區與菲律賓大陸礁層地物。國際法庭2016年7月的裁決，對菲律賓與中華人民共和國均具有法律約束力，裁決明確表明，中國對仁愛暗沙的任何權利不存在法律依據。

聲明指出，22日的不安全行為，以及8月5日中國對菲律賓船隻進行水砲攻擊，是中國在南海採取挑釁行為的最新案例，以執行中國廣泛且非法的海洋主張，反映中國無視在南海合法活動的其他國家。

對南海任何地方的菲律賓武裝部隊、公共船隻和飛機進行武裝攻擊，美國務院也重申美菲共同條約承諾。