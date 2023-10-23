貿協帶領業者爭取東協內需市場 商機上看1,500萬美元

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為協助業者爭取新南向國家內需市場商機，由經濟部國際貿易署委託外貿協會籌組之「2023年東南亞內需拓銷團」於今（112）年10月15日至21日赴印尼、馬來西亞及菲律賓三國開拓商機。本團共有25家臺灣企業參與，產業涵蓋休閒及保健食品、美妝及護理保養品、智慧居家產品、消費性電子產品、生活保健用品及各類消費品。行程中與三國買主進行一對一貿易洽談與產業考察，共有181家買主與我國業者洽談超過450場次，創造1,560萬美元商機。

本拓銷團目標在填補當地中產階級的內需消費市場缺口，並鎖定東協國家中人口破億的印尼、菲律賓，以及人均GDP排名第三且有廣大華人市場的馬來西亞，針對疫後快速回升的消費市場需求展開進擊。

參訪印尼大型通路商PT Supra Boga Lestari。圖／貿協提供

東南亞各國隨著民眾的生活水平逐步提升，消費者更傾向購買有益健康的食品與日用品。真杏府有限公司為祖傳三代的杏仁產品業者，健康的杏仁飲品獲得印尼大型通路商Supra Boga Lestari和Lotte Shopping Indonesia的青睞，有機會透過專櫃形式進入當地市場。大馬目前十分流行生酮飲食，主打隨身包裝的生酮飲品和活菌發酵康普茶等健康飲品的食在加分公司，許多買主表示隨身包裝的概念很新穎，能有效幫助消費者維持體態，非常有興趣引入馬國市場。純新烘焙製作減糖健康訴求的餅乾零食，吸引菲律賓提倡有機初榨椰子油製品的買主與之洽談，並當場下訂椰子口味的卡茲棒樣品。

業者更觀察到不僅食品追求健康自然，連民生消費品也興起酵素風，主推酵素牙膏的自在生物科技吸引4家潛力買主，其中一家製藥廠買主欲推出個人健康保養類的產品並在現有通路基礎上進行販售，已積極討論代理或OEM合作的可能性。

東協市場經濟成長快速，遠高於全球平均成長率，大量新增的中產階級也促使東協各國的內需市場急遽成長，對於高品質的消費產品需求與日俱增，許多買主對於採購的價格也更具彈性，東協內需市場潛力無窮，是臺灣企業不可錯過的市場。為爭取此一商機，貿協規劃明（113）年赴印尼和越南辦理臺灣形象展，歡迎業者共同前往拓銷。